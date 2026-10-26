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POPKAST

Superreferendumi, odstopi in solze v politiki. Volivci pa ravnodušni. Halo?

Ljubljana, 26. 10. 2026 14.18 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
Anže Božič
Anže Božič

Zakaj se rezultat superreferenduma, ki je v zadnjih tednih tako zelo okupiral domačo politiko, skorajda ni poznal pri podpori strankam? Kakšen učinek na podporo Logarjevim Demokratom je imela saga z odstopom njihove Tee Košir? In zakaj so nesojenemu poslancu Resni.ce v resnici tekle solze? Najnovejša strankarska razmerja in politični utrip v državi komentira hišni trojček notranjepolitične redakcije 24ur v zasedbi Žana Vertačnik, Kaja Kobetič in Anže Božič.

Aktualna vlada je po dveh dobljenih in dveh izgubljenih referendumih pridobila nekaj javne podpore. Po drugi strani pa se je razlika med Janševo SDS in Golobovo Svobodo zmanjšala, je izmerila najnovejša javnomnenjska raziskava, ki so jo za našo medijsko hišo izmerili v Inštitutu Mediana. Kako – če sploh – je torej izid superreferenduma spremenil domačo politično realnost? "Referendumskega dogajanja ne gre nujno neposredno pretvoriti v podporo vladi, opoziciji in strankam. V bistvu odločanje ljudi na referendumu ni bilo strankarsko profilirano. Torej ljudje niso sledili eni ali drugi politični opciji in obkrožili štirikrat oziroma štirikrat proti, ampak po svoji vesti in občutku, kako odgovoriti na ta vprašanja," je (ne)povezavo komentirala Vertačnik. Tako pa Kobetič: "Menim, da je to predvsem posledica angažmaja civilne družbe. Bolj kot posledica, da bi opozicija tako zelo nagovorila ljudstvo, da glasujejo proti." To pa je po njenem tudi glavni razlog, da ni kapitalizirala uspeha na dveh od štirih referendumov.

Anže Božič
Anže Božič
FOTO: Luka Kotnik

Kaj pa učinek afere oziroma sage z odstopom zdaj že nekdanje poslanke Demokratov Tee Košir? Sogovorniki so to opisali kot velik problem za mlado stranko Anžeta Logarja, ki je razkrila naivnost političnih novincev in načela njen ugled, grajen na obljubah o boju proti korupciji. V tokratnem popcastu prisluhnite, kaj je po informacijah s terena "ime igre" pri ohranjanju poslanskega stolčka Demokratov? In kako podobna je pri tem tudi politična logika najbolj znane poslanske "jokice" Slavka Mohariča iz Resnice.

Kaja Kobetič
Kaja Kobetič
FOTO: Luka Kotnik

Kdo se lahko veseli in koga morajo skrbeti javnomnenjske napovedi glede naslednjega referenduma o interventnem zakonu? Kaj napovedujejo besede glavnega vladnega komunikatorja Sebastjana Jeretiča o "demokratični deratizaciji" sodne veje oblasti? Ob tem pa tudi razprava in različni pogledi na primernost oziroma sporočilnost žvižgov predsedniku vlade Janezu Janši na nedavni državni proslavi ob dnevu suverenosti.

Žana Vertačnik
Žana Vertačnik
FOTO: Luka Kotnik

Za prave politične sladokusce pa še bonbonček. Zakaj predsednica države Nataša Pirc Musar ni šla na državno proslavo v Koper? Odgovor na vic, ki je zaokrožil v redakciji 24ur, najdete v tokratni ediciji Popkasta. Prisluhnite. 

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popkast superreferendumi demokrati tea košir
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