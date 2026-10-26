Superreferendumi, odstopi in solze v politiki. Volivci pa ravnodušni. Halo?

Aktualna vlada je po dveh dobljenih in dveh izgubljenih referendumih pridobila nekaj javne podpore. Po drugi strani pa se je razlika med Janševo SDS in Golobovo Svobodo zmanjšala, je izmerila najnovejša javnomnenjska raziskava, ki so jo za našo medijsko hišo izmerili v Inštitutu Mediana. Kako – če sploh – je torej izid superreferenduma spremenil domačo politično realnost? "Referendumskega dogajanja ne gre nujno neposredno pretvoriti v podporo vladi, opoziciji in strankam. V bistvu odločanje ljudi na referendumu ni bilo strankarsko profilirano. Torej ljudje niso sledili eni ali drugi politični opciji in obkrožili štirikrat oziroma štirikrat proti, ampak po svoji vesti in občutku, kako odgovoriti na ta vprašanja," je (ne)povezavo komentirala Vertačnik. Tako pa Kobetič: "Menim, da je to predvsem posledica angažmaja civilne družbe. Bolj kot posledica, da bi opozicija tako zelo nagovorila ljudstvo, da glasujejo proti." To pa je po njenem tudi glavni razlog, da ni kapitalizirala uspeha na dveh od štirih referendumov.