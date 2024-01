'Švicarji so v Odermattu očitno našli novega Federerja'

Ko se je začelo zares je že v Alti Badii dvakrat na odru za zmagovalce končal Žan Kranjec , trenutno četrti najuspešnejši veleslalomist sezone, smukaški vrhunci z Val Gardeno, Bormiem in Wengnom, si sledijo kot po tekočem traku, a najvidnejši igralci svetovnega pokala so sezono že sklenili zaradi poškodbo. Res velika popestritev za tekmovalno leto je bil Avstrijec Marco Schwarz , edini, ki se je lotil izziva imenovanega tekmovanje v vseh disciplinah, a v Bormiu končal tekmovalno leto s poškodbo kolena (križna vez). Še huje je bilo na pokalu Lauberhorn v Wengnu, kjer je po Aleixisu Pinturaultu (križna vez), na sobotnem smuku, najdaljšem na ravni svetovnega pokala, v zaščitnih ogradah tik pred ciljem končal Aleksander Aamodt Kilde (ureznina na nogi, izpah rame). "Schwarz me je navduševal. Že minulo sezono, ko je na svetovnem prvenstvu nastopil v vseh disciplinah sem upal, da bo tako tudi v letošnji sezoni. In potem Bormio in poškodba. Res škoda," je v POPkastu razmišljal Rok Perko , ki je bil presrečen, da ima svetovni pokal spet vsestranskega tekmovalca, edinega, ki lahko zares naganja strah v kosti dominantnemu Marcu Odermattu .

Začetek sezone ni bil takšen, kot so ga alpski smučarji in smučarke vajeni. Neskončno veliko pogledovanja vremenskih napovedi, skromne snežne padavine, zaskrbljujoče stanje na evropskih ledenikih. Ko se je vendarle začelo, so sledile odpovedi povezane bodisi s katastrofalno vidljivostjo (Zermatt) in premočnim vetrom, nadaljevalo se s prekomernimi količinami novozapadlega snega onstran Atlantika.

"Marco je res izjemen. Ni slučaj, da je tako uspešen. Izjemno veleslalomsko znanje uspešno prenaša v hitre discipline in zanimivo bo videti, kako se bo lotil Kitzbühla. Lani bi mu skoraj uspelo, odstopil je, a verjamem, da bo letos naredil vse, da mu to uspe. Napovedal je, da sta to vrhunca letošnje sezone zanj," je dodal Jure Košir, zmagovalec slaloma v Kitzbühlu leta 1999 in ob vseh superlativih na njegov račun pristavil: "Glede na to, kakšen ugled uživa v Švici bi rekel, da so Švicarji z njim dobili neke vrste novega Rogerja Federerja."

Tekmovalcev se ne vpraša

Dejstvo je, da je letošnji koledar tekmovanj zelo zgoščen. Tudi prestavljanje tekem ni narejeno v dogovoru s tekmovalci, ampak je pomembno, da tekme so, da obstajajo nadomestna prizorišča. A ko Odermatt, vodilni v skupnem seštevku in zadnji dobitnik velikega kristalnega globusa potarna, da so tri tekme v treh dneh preveč, je to alarm, ki bi moral zazvoniti tudi pri odgovornih na Mednarodni smučarski zvezi. "Že od nekdaj se tekmovalcev ni prav veliko spraševalo," pravi Košir.