Vrhovec: Ta reprezentanca ima izjemen miks, potreben za uspeh

"Ni lepšega kot igrati pred domačimi navijači," se turnirja pred osmimi leti spominja Gašper Vrhovec. Bil je eden od nosilcev reprezentance in strelec imenitnega zadetka na uvodni tekmi s Srbijo, ki se je končala z 2:2.
Slovensko reprezentanco je takrat v četrtfinalu zaustavila Rusija. Preboj med osem najboljših je tokrat osnovni cilj varovancev Tomislava Horvata, Vrhovec pa je prepričan, da lahko Slovenija z nekaj sreče poseže še višje.
"Ta reprezentanca ima izjemen miks, potreben za uspeh. Nekaj je perspektivnih igralcev in nekaj izkušenih, ki so že igrali na prejšnjih prvenstvih," je dejal in izpostavil, da se trenutna generacija od tiste izpred osmih let razlikuje tudi v tem, da je večina igralcev profesionalcev in so lahko povsem osredotočeni zgolj na futsal.
Kapetana Igorja Osredkarja in druščino na prvi stopnički čakajo Španci, ki na stavnicah veljajo celo za prve favorite za naslov prvaka. "Igramo s po mojem mnenju najboljšo reprezentanco v Evropi, imajo najmočnejše prvenstvo, vsak teden imajo takšne tekme. Vedno so prvi favoriti, a Slovenija je tudi takšne reprezentance že premagovala. Nazadnje Portugalce (na prijateljski tekmi, op. a.), ki so evropski prvaki."
Vrhovec je nato spregovoril o svojih začetkih, ko mu je prvo priložnost v reprezentanci pri komaj 19 letih ponudil prejšnji selektor Andrej Dobovičnik. Dotaknil se je tudi igranja proti slovitim Brazilcem in prihodnosti futsala v Sloveniji, ki v zadnjem obdobju stagnira zaradi pomanjkanja finančnih vložkov.
Več v novi epizodi popkasta.
