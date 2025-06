Tabujevka Katarina: Primerjav s prejšnjimi pevkami si ne jemljem k srcu

Tabuji so stalnica na slovenski glasbeni sceni že skoraj tri desetletja. Pred dobrima dvema letoma je skupino prevetrila Katarina Samobor. "Zavedala sem se, da bom dala glas zgodbi, ki je večja od mene in obstaja dlje kot jaz," je dejala tokratna gostja POPkasta, ki priznava, da jo ljudje primerjajo s prejšnjimi pevkami, da pa si primerjav ne jemlje k srcu. Kdo je sicer Katarina in kakšen veter je prinesla s seboj?