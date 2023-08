Tadej, saj si vse naredil sam! Ne, ne, medalja je del vseh ...

Anže Skok , Jaka Primožič , Tilen Finkšt , Luka Mezgec , Domen Novak in Kristijan Koren dirke niso končali, Matevž Govekar pa je bil edini ob bronastemu Pogačarju, ki je preživel izčrpavanje, dolgo nekaj več kot 270 kilometrov. " Zelo pozitivno vzdušje v reprezentanci je bilo tisto, kar nas je krasilo od trenutka, ko smo v četrtek sedli na letalo v Benetkah, pa vse do dirke. Ko se nam je pridružil Tadej, se je na treningu že čutilo, da vsak od nas dobro ve, kaj mora narediti. Ne mislim na pozitivno vzdušje zgolj med nami kolesarji, ampak vsi, ki skrbijo, da je vse tako, kot mora biti, so pristavili delček k dobremu razpoloženju, " razmišlja Koren, ki je bil neskončno vesel, da je Tadej v ciljnem sprintu zmogel streti Madsa Pedersena in da je tako prišel do prigarane medalje.

Najbolj zanimivo pa je bilo ob prihodu Pogačarja na večerjo. "Rekli smo mu, da kaj se nam zahvaljuje, ko pa je vse naredil sam, in se ob tem nasmehnili. On je odvrnil in rekel, da je to rezultat dela celotne ekipe. Res je bilo pozitivno vzdušje," se nedeljskega večera spominja Koren, ki je rekel, da je bila povezanost vseh v reprezentanci na najvišji ravni.

Ni radio povezav, ni težave

Ena večjih ovir na poti do zastavljenih ciljev, ko je govora o svetovnem prvenstvu, je tudi dirkanje brez radijskih povezav, zato je komunikacija, razdelitev nalog, signali, ki se jih med seboj dogovorijo reprezentanti, še toliko pomembnejša. Prva ideja je bila, da bi to reševali s pomočjo table. Da bi preprosto napotke osebje delilo z zapisovanjem na tablo. Slovensko ne razume nihče in s tem ne bi razkrivali napotkov, strategije. No, ta ideja ni bila realizirana, zato smo sprejeli odločitev, da napotke iz avtomobilov pišemo na bidone in tako smo vsi prejemali informacije, potrebne za dirkanje, je razkril najizkušenejši med reprezentanti, ki je poudaril, da je za njim najverjetneje najzahtevnejša enodnevna preizkušnja, ki jo je kdajkoli doslej odpeljal.