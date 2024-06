Tina Blašković: Vsakič, ko se zaljubim, mislim, da je on zadnji

Tina Blašković je skoraj eno leto po snemanju Poroke na prvi pogled: Hrvaška ponovno vse podoživela in videla, kako so bile zadeve prikazane v oddaji. V oddaji so jo na začetku poročili z Brazilcem Tiagom in med njima se je v trenutku, ko sta se spoznala, zgodila simpatija na prvi pogled. Njuna ljubezen je skozi šov cvetela, najprej je šlo za brezglavo simpatijo, vmes sta pokazala, da se znata vse razumno pogovoriti, njun konec pa je bil bolj grenkega priokusa.

"Ker je to zdaj že nekako eno leto nazaj od tega dogajanja, je podoživljanje konfliktov, situacij, trenutkov kar naporna. Ker spremljaš preteklo verzijo sebe. Ene stvari bi človek rad pustil za sabo, pa jih mora nekako še vedno spremljati na ekranih. Ni bilo nujno, ampak sem želela spremljati tudi sebe," je v Popkastu povedala Tina in dodala, da je med gledanjem oddaje bolj spremljala druge kandidate kot samo sebe: "Bolj sem spremljala druge kot sebe, ker za svojo zgodbo sem vedela, kako gre."

Pravi, da je bilo zanimivo tudi spremljati, kaj so ljudje povedali o njej na izjavah, saj je menila, da se z vsemi dobro razume vseskozi. "To je reality check, koliko ljudje govorijo o tebi, ki te ne poznajo dobro. To so bili kandidati, ki so mi dali samo roko, niso me poznali, so pa imeli veliko za povedati o meni. Sem se pa tekom življenja naučila, da ne jemljem stvari tako osebno. Ko nekdo grdo govori o tebi, več govori o njih kot o tebi."

In kako se je počutila po koncu snemanja šova ter v kakšnem odnosu je zdaj s Tiagom? Več v Popkastu zgoraj.