Tina in Tanja: Jaz razbijem kozarec, ti se jočeš. V redu je!

"Sem v redu. Biološka zdravila prejemam še na tri tedne, na višku energije ravno nisem, imam pa plan, da se do poletja sestavim," je optimistična Tina, ki je o spopadanju z rakom prvič javno spregovorila leta 2019 v našem šovu Zvezde plešejo . "Odziv je bil izjemen, ljudje so mi pisali, me klicali, tudi jaz sem ob svoji prvi diagnozi želela slišati izkušnje bolnikov iz prve roke, kako so si pomagali," pravi Tina.

"Spet sem začela redno meditirati ob jutrih, pa dihalne vaje izvajam vsak dan," nam je o vložku v svoje zdravje zaupala Tina Gorenjak , ki je pred dobrim letom na družbenih omrežjih delila zapis o ponovnem boju z rakom. Takrat je šla skozi težko obdobje obsevanj, kemoterapij in operacij, z javnostjo pa je delila izkušnje z namenom, da koga spodbudi ter opogumi k razmisleku, da rak ni nujno smrtna obsodba.

Popkast s Tino Gorenjak in Tanjo Kocman ter novinarjem Simonom Vadnjalom.

"Tudi to je del najine predstave Na zdravje, da na probleme in negativne stvari pogledava skozi prizmo humorja," pravi Tina, Tanja Kocman pa doda: "Gledalci nama v odzivih po predstavi razlagajo, da so se v temah našli, nekateri se vmes tudi zjočejo, po mojem bolj očiščevalno."

Osebne izkušnje z alkoholom in izgubo vozniškega izpita, Tinine izkušnje z menopavzo, Tanjino doživljanje smrti bližnjih, Tinino spopadanje z depresijo in izgorelostjo ter še marsikatera tema zaznamuje aktualno komedijo Na zdravje in hkrati debato v svežem Popkastu.