Tina Marinšek se po devetih letih vrača na glasbeno sceno

Tina Marinšek se po skoraj 10 letih glasbenega premora vrača s prvim samostojnim albumom, ki ga je poimenovala Potovalka . Na njem je zbrala 13 pesmi, ki jih je napisala v času, ko se je regenerirala, se spočila in živela življenje, ki se ji je zgodilo. Ko stopa na svojo novo pot, se je veseli, kljub temu da morda na začetku ni nameravala nikoli stopiti nanjo.

"Upam, da dajem nekaj novega, nekaj, kar se vas dotakne," o prihajajočem debitantskem albumu pravi Tina, ki je razkrila, da je nastajal na različnih krajih po Sloveniji, kjer je v zadnjih letih živela in se med njimi selila. Rdeča nit je človek, pravi, saj je veliko razmišljala o ljudeh in o tem, zakaj smo takšni, kakršni smo.

"Prisotne je veliko ljubezni na tej plati, saj je ta še vedno neka rešilna bilka in hkrati največja moč. Ljubezen je na koncu zares odgovor na vse," je prepričana pevka, ki je eksperimentirala celo v štirih jezikih, poleg slovenščine še v angleščini, nemščini in bosanščini. "Spraševala sem se, zakaj v angleščini takoj zveniš dobro, slovenščina pa je tako težka za petje," je povedala in dodala, da ji bilo najbolj zanimivo, kako njen glas zveni v različnih jezikih.