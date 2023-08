Tjaša Fajdiga: Elton John mi je svetoval, naj se ne drogiram

To jesen prihaja nova sezona šova Slovenija ima talent.

Simpatično Primorko Tjašo Fajdiga na šov Slovenija ima talent, kjer jo je domače občinstvo prvič bolje spoznalo, vežejo lepi spomini. Tam se je prvič soočila s televizijskim medijem in spoznala, kaj vse je potrebno obvladati, da je na malih ekranih nastop videti kar se da popolno. Po Talentih, kjer se je prebila vse do finala, so Tjašo sprejeli na Kraljevi akademiji za glasbo v Londonu, kjer je kot prva Slovenka uspešno zaključila magistrski študij programa muzikal.

'Legendarni Elton John'

"Študij je bil zelo naporen. Mislim, da je bilo to najbolj naporno leto mojega življenja. Pouk se je odvijal šestkrat na teden, od osmih zjutraj do osmih zvečer. Že po nekaj tednih smo bili vsi utrujeni, tudi ob petih zjutraj smo hodili vadit plesne korake in vsi imeli podočnjake," se je študijskih časov spominjala Tjaša, ki je imela na Akademiji priložnost spoznati številne znane obraze, tudi legendarnega Eltona Johna.

"Elton nam je dal več nasvetov. Eden izmed prvih je bil ta, naj vadimo več kot on, na koncu pa nam je dejal še, naj se ne drogiramo." In kakšen je zvezdnik v resnici? "Zelo drugačen, kot si ga človek predstavlja oziroma vidi na fotografijah. Misliš, da bo v prostor prikorakal mladenič, pa je v resnici že kar star," je razkrila, a dodala, da je to še vedno legendarni Elton John.