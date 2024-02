Tjaša Steklasa: Uroša samo obvestim, kako razmišljava o vzgoji

Uroš in Tjaša Steklasa sta na slovenski glasbeni sceni sinonim za romantiko. Njuno glasbo si številni zaželijo na svoji poroki, redno pa polnita tudi koncertne dvorane po vsej Sloveniji. Po izjemno delovnem letu 2023 si januarja nista vzela počitka, temveč sta se vrgla v svoj največji projekt do sedaj - koncert v Cankarjevem domu, še prej pa sta nam v POPkastu zaupala, kako ob tako napornem tempu ohranjata romantiko v zakonu in koliko časa jima ostane za družinske trenutke s hčerko Lori.

Uroš in Tjaša Steklasa že nekaj let tako skozi zasebno življenje kot tudi skozi glasbeno kariero plujeta skupaj. Njuna glasba je sinonim za ljubezen, romantiko. "Pogosto naju enačijo z ljubezenskim praznikom," je razkrila Tjaša. A glasbenika to ne moti. Pogosto si ju ljudje zaželijo tudi na svojih porokah, samo lani sta imela rekordno leto porok, obenem pa tudi številne nastope.

Po izjemno delovnem letu tudi v januar vstopila polno zaposlena V začetku decembra sta izdala album Steklasika, delovno pa sta vstopila tudi v leto 2024. "Pripravljava se na svoj največji projekt do sedaj - koncert v Cankarjevem domu, ki bo okoli valentinovega," sta zaupala. Pesmi večinoma piše Uroš, a se vedno držita načela, da mora biti pesem obema všeč, šele nato jo spustita v svet. "Drživa se pravila, da stvar ne gre naprej, če ni obema v redu, da oba lahko za vsem stojiva," je poudaril Uroš, čeprav je na vprašanje, kdo ima v njunem duetu glavno besedo, najprej odločno potrdil, da Tjaša.

'Kdo ima glavno besedo, je odvisno od področja' Čeprav pogosto velja, da imajo ženske doma zadnjo besedo, je pri njima to odvisno od področja. "Sama se zelo poglabljam v vzgojo, veliko berem o tem, potem pa ga samo obvestim, kako bomo zdaj delali doma," je povedala Tjaša, Uroš pa jo je v smehu dopolnil: "Obvesti me o tem, kako razmišljava." Glede na to, da sta skupaj tako zasebno kot tudi poslovno, lahko med njima občasno tudi poči in pride do spora."Do sedaj se še nisva skregala, ločitvenih papirjev še ni na mizi," se je pošalil Uroš.

Hčerka je še premajhna, da bi jo vzela na koncerte "Lori je še premajhna, da bi jo vzela sabo na koncerte, pa tudi sama ne bi mogla biti zbrana, ker bi ves čas mislila, kako je, če bi bila z nama," je iskreno zaupala pevka o tem, da svoje dveletne hčerke še ne vozita s seboj. V času njunih dopoldanskih obveznosti je v vrtcu, pogosto jo čuvajo tudi sorodniki. "Rada ima svojo razširjeno družino," sta zaupala in dodala, da je kljub temu zelo navezana nanju. "Zdaj se to sliši, kot da midva samo občasno čuvava Lori," se je ponovno pošalil Uroš ob dejstvu, da je njuna hčerkica veliko v varstvu.

