To, kar je pokazal Miha ... Ena boljših voženj slovenskega smuka

Alpski smučarji so dodobra zakorakali v novo tekmovalno leto, na premierni nastop med elito svetovnega pokala čakajo le še dekleta v hitrih disciplinah. Minuli konec tedna so bili na delu fantje, v ameriški zvezni državi Kolorado, natančneje na progi Ptic roparic v Beaver Creeku, so sezono začeli specialisti za hitre discipline, nadaljevali pa specialisti za veleslalom. Za veselje v slovenskem taboru je poskrbel Miha Hrobat, ki je pri 29 letih dočakal nagrado za vložen trud in dolgoletna odrekanja dočakal prve stopničke svetovnega pokala v karieri.

In to na izjemno zahtevni preizkušnji, kjer pomembno vlogo igra tudi nadmorska višina, saj je start na 3000 metrih nadmorske višine na 'veleslalomski preizkušnji z visoko hitrostjo', kot je smuk, poimenoval trener Gorenjca Aleš Brezavšček, pa je Hrobat s startno številko 1 prišel do končnega tretjega mesta. Dočakal potrditev, da so bile priprave uspešne, izbira materiala dobra, da je na kondicijski ravni, potrebni za doseganje vrhunskih rezultatov. O izvrstnem tekmovalnem koncu tedna slovenskih alpskih smučarjev je tekla debata tudi v POPkastu, v katerem sta se Jure Košir (20 uvrstitev na zmagovalni oder svetovnega pokala, od tega tri zmage) in Rok Perko (drugo mesto na smuku v Val Gardeni, sezona 2012/13) dotaknila tudi vrhunskosti Žana Kranjca, ki se domov vrača s prvo uvrstitvijo na zmagovalni oder v novi sezoni.