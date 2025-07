Toliko, kot je krvi preteklo za slovenski odbojkarski dres ...

Slovenija odbojkarska velesila? 20 let nazaj je v to zgodbo verjel zgolj in samo Tine Urnaut. Kapetan slovenske izbrane vrste, ki je od prvega trenutka, ko je oblekel reprezentančni dres, verjel, da bo Slovenija nekega dne igrala na evropskem prvenstvu, svetovnem prvenstvu, olimpijskih igrah. "Tine nam je odprl oči. Videl nas je v nekem položaju, na katerega ni upal nihče niti pomisliti. Mislil sem si, ti si nor, kaj nam ti govoriš. Že res, da so to bili njegovi cilji, ampak po drugi strani sem vse skupaj dojemal kot pravljice. Ko smo osvojili prvo srebrno medaljo, pa je bilo vse drugače. Nihče več ni pomislil, da se ne bi odzval na klic selektorja," je v POPkastu razmišljal Dejan Vinčić, organizator igre, ki se letošnje poletje ni več videl v izbrani vrsti, a vendarle pozitivno odgovoril na klic novega selektorja Fabia Solija.

Dres izbrane vrste je oblekel v prvi vrsti, da bi bil mentor mladim posameznikom, ki šele stopajo na pot članske izbrane vrste. Po turnirju v Bolgariji pa je začutil, da je reprezentanci dal, kar je lahko. Sklenil, da bo nedeljska tekma v Stožicah proti Srbiji njegova zadnja v dresu z državnim grbom. "Odločitev je padla, ne bo se spremenila, dal sem, kar sem lahko," je dodal priljubljeni Vinko.