Tomaž Mihelič: Marsikdo mi je zameril, ker se je prepoznal v knjigi

Tomaž Mihelič se je odločil za drugačen dopust. Ni odšel na plažo, odpravil se je na znamenito Jakobovo pot oziroma El Camino de Santiago in o tem napisal knjigo. Knjigo, za katero pravi, da ni še ena knjiga o Caminu. In res ni. V njej skozi svoje dojemanje okolice razlaga dogodke, predvsem pa predstavlja ljudi, ki mu 'prekrižajo' pot. Brez olepšav. Je veselje in je žalost, je toplina in je bolečina.

"V bistvu sem šel čisto iz ekonomičnega vzgiba. Zato, ker se mi je zdelo, da bo to en tak zelo poceni in kakovosten dopust, da bom lahko tam toliko časa, kolikor si ga bom vzel. Rekel sem si, da bom približno en mesec hodil, kar najraje počnem v življenju poleg kolesarjenja, in da bom večji del poti skozi naravo občudoval vse to, saj sem aktiven dopustnik. Ne predstavljam si dopusta, da bi ležal na ležalniku pod soncem in gojil kožnega raka. /.../ Najlepše je, ko ljudje občutijo, kar si zlil med platnici in so podobnih spoznanj. Konec koncev si življenja ne lastimo, ker imamo vsi, več ali manj, podobne izzive, izkušnje, čustva. Vsi hrepenimo, da bi bili čim bolj zadovoljni," je dejal.