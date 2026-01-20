Toni Mulec: Nemogoče je razložiti, kako težko je na Dakarju

Toni Mulec in Simon Marčič sta naravnost iz puščav Arabskega polotoka sedla za naš mikrofon in še neprespana, a zato toliko bolj aktualno in pristno spregovorila o dogajanju na letošnjem najtežjem reliju sveta. Marčič se je s svoje dvanajste dakarske avanture vrnil s poškodovanim kolenom, a je kljub temu dosegel cilj, Mulec pa je svoj četrti nastop po 8000 kilometrih dirkanja kronal z najboljšim slovenskim rezultatom na dirki vseh dirk – 9. mestom v absolutni kategoriji in kot najhitrejši netovarniški dirkač na letošnjem Dakarju (zmagovalec razreda Rally2).