Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Politika Gospodarstvo Šport Zabava Ostalo
Voyo.si
POPKAST

Toni Mulec: Nemogoče je razložiti, kako težko je na Dakarju

Ljubljana, 20. 01. 2026 19.45 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
David Stropnik
Simon Marčič in Toni Mulec

Toni Mulec in Simon Marčič sta naravnost iz puščav Arabskega polotoka sedla za naš mikrofon in še neprespana, a zato toliko bolj aktualno in pristno spregovorila o dogajanju na letošnjem najtežjem reliju sveta. Marčič se je s svoje dvanajste dakarske avanture vrnil s poškodovanim kolenom, a je kljub temu dosegel cilj, Mulec pa je svoj četrti nastop po 8000 kilometrih dirkanja kronal z najboljšim slovenskim rezultatom na dirki vseh dirk – 9. mestom v absolutni kategoriji in kot najhitrejši netovarniški dirkač na letošnjem Dakarju (zmagovalec razreda Rally2).

popkast dakar toni mulec simon marčič
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Bi ga prepoznali? Tako je bil videti Sanjski moški
Starši obupani: vrtci polni, otroci brez varstva
Starši obupani: vrtci polni, otroci brez varstva
Mladi Beckham ostro o družini
Mladi Beckham ostro o družini
To je najlepše ime na svetu
To je najlepše ime na svetu
zadovoljna
Portal
Tako dobro je videti žena Lionela Messija
Pia Filipčič: "Najprej moraš sprejeti sebe"
Pia Filipčič: "Najprej moraš sprejeti sebe"
Športne bunde, ki jih lahko nosimo vsi
Športne bunde, ki jih lahko nosimo vsi
Top 3 romantična doživetja za pare
Top 3 romantična doživetja za pare
vizita
Portal
Kronična utrujenost kot opozorilni znak: ko je vzrok lahko pomanjkanje vitamina B12
Tri majhne spremembe, ki vam lahko podaljšajo življenje
Tri majhne spremembe, ki vam lahko podaljšajo življenje
Kako resna je psihoza, povezana z umetno inteligenco?
Kako resna je psihoza, povezana z umetno inteligenco?
Znanstveniki vse bližje zdravljenju Huntingtonove bolezni
Znanstveniki vse bližje zdravljenju Huntingtonove bolezni
cekin
Portal
Ali je imel Valentino otroke?
Opravljenih kar 17 transakcij, ostala brez 1500 evrov
Opravljenih kar 17 transakcij, ostala brez 1500 evrov
Vaša služba ni edina čudna: Smešne in absurdne zgodbe iz pisarne
Vaša služba ni edina čudna: Smešne in absurdne zgodbe iz pisarne
Petnajst let zapored priznan kot top delodajalec
Petnajst let zapored priznan kot top delodajalec
moskisvet
Portal
Umrla je princesa
Za izgubo maščobe in hitrejši metabolizem poskusite to
Za izgubo maščobe in hitrejši metabolizem poskusite to
Sprememba delovanja ChatGPT, ki vam ne bo všeč
Sprememba delovanja ChatGPT, ki vam ne bo všeč
Pred dvema mesecema hodila po modni pisti, danes je na vozičku
Pred dvema mesecema hodila po modni pisti, danes je na vozičku
dominvrt
Portal
Kako pravilno oprati vzglavnik?
Miran Rudan ganil ob Arijevem 9. rojstnem dnevu
Miran Rudan ganil ob Arijevem 9. rojstnem dnevu
Hitri popravki, ki povečajo vrednost doma
Hitri popravki, ki povečajo vrednost doma
6 presenetljivih načinov, kako pozimi ohraniti sobne rastline zdrave
6 presenetljivih načinov, kako pozimi ohraniti sobne rastline zdrave
okusno
Portal
Preprosti kuharski triki, ki se jih splača preizkusiti
Kuharski kviz: Odkrijte, kako dober kuhar ste v resnici
Kuharski kviz: Odkrijte, kako dober kuhar ste v resnici
Hitra sladica za razvajanje ob kavi
Hitra sladica za razvajanje ob kavi
Dobra enostavna kosila za vsak dan v tednu
Dobra enostavna kosila za vsak dan v tednu
voyo
Portal
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čao Bela
Čao Bela
Čas smrti
Čas smrti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450