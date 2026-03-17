'Trije ali štirje zadetki prednosti so velika razlika'

Lahko City pripravi enega največjih preobratov v moderni zgodovini Lige prvakov in nadoknadi tri gole zaostanka ter se prek madridskega Reala uvrsti v četrtfinale, smo se spraševali v novi epizodi popkasta.

Luka Marinšek ocenjuje, da je to malo verjetno, a ne nemogoče. Sploh zato, ker meščani premorejo neizmerno individualno kakovost. Erling Haaland je sicer že štiri zaporedne tekme brez zadetka, a ga nikoli ne gre odpisati.

Tijani Reinders ima na Real lepe spomine še iz časov v Milanu in bi tokrat utegnil biti faktor X. Pomembna razlika pa je, da je Real v Manchester pripotoval s tremi zadetki prednosti, ne štirimi, za kar je z zgrešeno enajstmetrovko v drugem polčasu prve tekme poskrbel Vinicius Junior.