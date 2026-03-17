'Trije ali štirje zadetki prednosti so velika razlika'

Lahko City pripravi enega največjih preobratov v moderni zgodovini Lige prvakov in nadoknadi tri gole zaostanka ter se prek madridskega Reala uvrsti v četrtfinale, smo se spraševali v novi epizodi popkasta.
Luka Marinšek ocenjuje, da je to malo verjetno, a ne nemogoče. Sploh zato, ker meščani premorejo neizmerno individualno kakovost. Erling Haaland je sicer že štiri zaporedne tekme brez zadetka, a ga nikoli ne gre odpisati.
Tijani Reinders ima na Real lepe spomine še iz časov v Milanu in bi tokrat utegnil biti faktor X. Pomembna razlika pa je, da je Real v Manchester pripotoval s tremi zadetki prednosti, ne štirimi, za kar je z zgrešeno enajstmetrovko v drugem polčasu prve tekme poskrbel Vinicius Junior.
Veliko dela čaka tudi Liverpool in Barcelono. Redsi bodo lovili zaostanek s prve tekme proti Galatasarayu, a Turki tokrat zagotovo ne bodo imeli takšne prednosti na tribunah, kar bi utegnilo biti zelo pomembno.
Za Barcelono pa bo zelo pomembno, da v primerjavi s prvo tekmo na St. James' Parku pokaže boljši obraz. Blaugrana je imela obilo sreče, da je proti Newcastlu iztržila remi. Srake pa so verjetno dobile novo dozo samozavesti in dokaz, da se lahko kosajo tudi z zelo favoriziranim tekmecem.
