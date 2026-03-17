Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Politika Gospodarstvo Šport Zabava Ostalo
Voyo.si
POPKAST

'Trije ali štirje zadetki prednosti so velika razlika'

Ljubljana , 17. 03. 2026 12.18 pred 17 minutami 1 min branja 0

Avtor:
Jakob Batič Luka Marinšek
thumbnail

V novem popkastu smo se dotaknili prihajajočih povratnih tekem osmine finala Lige prvakov. Prvi dan bo vsa pozornost na Etihadu, kjer bo Manchester City po visokem porazu na prvi tekmi (0:3) iskal preobrat proti Real Madridu. V sredo bo Liverpool moral popraviti vtis s prve tekme proti Galatasarayu (0:1), Barcelona pa bo morala upravičiti vlogo favorita proti Newcastlu, potem ko se je prvi obračun končal brez zmagovalca (1:1).

Lahko City pripravi enega največjih preobratov v moderni zgodovini Lige prvakov in nadoknadi tri gole zaostanka ter se prek madridskega Reala uvrsti v četrtfinale, smo se spraševali v novi epizodi popkasta.

Luka Marinšek ocenjuje, da je to malo verjetno, a ne nemogoče. Sploh zato, ker meščani premorejo neizmerno individualno kakovost. Erling Haaland je sicer že štiri zaporedne tekme brez zadetka, a ga nikoli ne gre odpisati.

Tijani Reinders ima na Real lepe spomine še iz časov v Milanu in bi tokrat utegnil biti faktor X. Pomembna razlika pa je, da je Real v Manchester pripotoval s tremi zadetki prednosti, ne štirimi, za kar je z zgrešeno enajstmetrovko v drugem polčasu prve tekme poskrbel Vinicius Junior.

Veliko dela čaka tudi Liverpool in Barcelono. Redsi bodo lovili zaostanek s prve tekme proti Galatasarayu, a Turki tokrat zagotovo ne bodo imeli takšne prednosti na tribunah, kar bi utegnilo biti zelo pomembno.

Za Barcelono pa bo zelo pomembno, da v primerjavi s prvo tekmo na St. James' Parku pokaže boljši obraz. Blaugrana je imela obilo sreče, da je proti Newcastlu iztržila remi. Srake pa so verjetno dobile novo dozo samozavesti in dokaz, da se lahko kosajo tudi z zelo favoriziranim tekmecem.

Liga prvakov na Kanalu A in VOYO!
FOTO: 24ur.com
nogomet liga prvakov popkast manchester city real madrid
  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Znana igralka razkrila ganljivo skrivnost materinstva
Ta napaka staršev lahko uniči otrokovo ljubezen do nogometa
Ta napaka staršev lahko uniči otrokovo ljubezen do nogometa
Če vaš otrok to gleda, niste edini: Resnica o "K-pop Demon Hunters"
Če vaš otrok to gleda, niste edini: Resnica o "K-pop Demon Hunters"
Redka družinska fotografija Kate Hudson, ki jo morate videti
Redka družinska fotografija Kate Hudson, ki jo morate videti
zadovoljna
Portal
Umrl priznani igralec, njegovo smrt potrdila hčerka
Dnevni horoskop: Ovni bodo živahni, biki hrepenijo po udobju
Dnevni horoskop: Ovni bodo živahni, biki hrepenijo po udobju
Tako učinkovita so v resnici prehranska dopolnila
Tako učinkovita so v resnici prehranska dopolnila
Superge, ki jih obožujejo ženske nad 50. letom starosti
Superge, ki jih obožujejo ženske nad 50. letom starosti
vizita
Portal
Zakaj popoldanski dremež na kavču ni tako nedolžen, kot se zdi
Meningitis B: Kaj morate vedeti o preprečevanju in cepljenju
Meningitis B: Kaj morate vedeti o preprečevanju in cepljenju
Skriti vzroki za visok krvni tlak, ki niso sol
Skriti vzroki za visok krvni tlak, ki niso sol
Ko je edina možnost presaditev: bitka za življenje z agresivno levkemijo
Ko je edina možnost presaditev: bitka za življenje z agresivno levkemijo
cekin
Portal
Letni dodatek 2026: kdo mora na Zpiz poslati vlogo in do kdaj
Pomlad 2026: Ta znamenja bodo zaslužila največ
Pomlad 2026: Ta znamenja bodo zaslužila največ
Par dal odpoved, odpotoval in doživel hladen tuš
Par dal odpoved, odpotoval in doživel hladen tuš
Oster padec vrednosti nepremičnin v Dubaju
Oster padec vrednosti nepremičnin v Dubaju
moskisvet
Portal
Njeno izklesano telo v črni obleki je ukradlo vso pozornost
3 zanimivi avtomobilski "triki" s teniško žogo
3 zanimivi avtomobilski "triki" s teniško žogo
Najmlajša milijarderka očarala z drznim dekoltejem
Najmlajša milijarderka očarala z drznim dekoltejem
Barve, ki jih bodo moški nosili v sezoni 2026
Barve, ki jih bodo moški nosili v sezoni 2026
dominvrt
Portal
Miran Rudan: Hvala ti, Ari ...
Prenova starih hiš: največji stanovanjski potencial Slovenije
Prenova starih hiš: največji stanovanjski potencial Slovenije
Preprosta metoda za odganjanje ptic z vrta
Preprosta metoda za odganjanje ptic z vrta
Zelenjava za začetnike, ki zanesljivo uspeva
Zelenjava za začetnike, ki zanesljivo uspeva
okusno
Portal
Velika noč 2026: najbolj trendi sladice letošnjih praznikov
Preprost zajtrk, ki ga nutricionisti priporočajo za dober začetek dneva
Preprost zajtrk, ki ga nutricionisti priporočajo za dober začetek dneva
Je res, da sadje vsebuje preveč sladkorja in ni zdravo?
Je res, da sadje vsebuje preveč sladkorja in ni zdravo?
7 pomladnih jedi, pripravljenih v največ pol ure
7 pomladnih jedi, pripravljenih v največ pol ure
voyo
Portal
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Parazit
Parazit
Anatomija padca
Anatomija padca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1573