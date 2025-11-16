Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
POPKAST

Tri desetletja Športnih iger mladih: zgodba o širjenju, povezovanju in uspehu

Ljubljana, 16. 11. 2025 21.00 | Posodobljeno pred 5 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Jure Tepina , Ne.M.
Komentarji
0

Ob 30. obletnici Športnih iger mladih, ki so prerasle v največji amaterski športni dogodek v Evropi, se jim bo pridružila še Severna Makedonija. Slovenija je letos zabeležila rekordno udeležbo, več kot 58.000 otrok, za prihodnje leto jih napovedujejo več kot 70.000. Da bi to dosegli, pa se bo morala tudi slovenska vlada držati svojih obljub.

Idejni vodja iger Zdravko Marić si ni nikoli predstavljal, da bo zadeva postala tako velika. Sprva so si želeli le nekaj narediti v Splitu. Začelo se je s turnirji v malem nogometu, se spominja, danes pa jih ljudje okličejo za vizionarje. Športnih dejavnosti je takrat na Hrvaškem primanjkovalo, saj se Hrvati radi pohvalijo, da so športni narod, pravi Marić: "Imeli smo enega zelo aktivnega duhovnika, ki je to počel za nas, nato so ga premestili v drugo župnijo in jaz kot glavni ministrant sem bil tisti, ki je moral to nadaljevati." In to je nadaljeval zadnjih 30 let, a zasluge za idejo pripadajo tistemu duhovniku, še danes pove.

Vse, kar se je zgodilo kasneje, je plod vztrajnosti. Že premik iz Splita na Hrvaško je bil nepredstavljiv, kar se je zgodilo kasneje, pa ni nihče pričakoval. Danes pri Športnih igrah mladih sodelujejo že štiri države - Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija in Slovenija, ob 30. obletnici prihodnje leto pa se jim pridruži še Severna Makedonija. 

Slovenija je letos igre gostila že drugo leto in vodja iger je pohvalil slovensko ekipo. Poudaril je: "Naredili smo prvo projekcijo dosežka v Sloveniji. Mi smo imeli projekcijo za prvo leto 30.000, drugo leto pa je bila točna številka 58.690 otrok. Igrali smo v 49 občinah, v okoli 77 mestih." Za prihodnje leto v Sloveniji pričakujejo več kot 70.000 otrok. 

Zdravko Marić
Zdravko Marić FOTO: Damjan Žibert

Financiranje Športnih iger mladih temelji na kombinaciji podpore lokalnih oblasti, vlade in sponzorjev. Marić je izpostavil nujnost podpore slovenske vlade, s katero so vzpostavili dobro sodelovanje. Ocenil je, da sta premier Robert Golob in minister Matjaž Han pokazala razumevanje in sodelovalnost, a priznal je tudi, da ni bilo vse uresničeno, kot je bilo dogovorjeno. Za nadaljnjo prisotnost iger v Sloveniji pa je pomemben odziv države. 

Njihovim ambasadorjem, ki so najpomembnejši promotorji iger, se je nedavno priključil Goran Dragić, med njimi so tudi Predrag Mijatović in Šime Vrsaljko. Ti športniki so za otroke največji vzor, je poudaril Marić. Najboljše pa se mu zdi, da so ambasadorji z otroki aktivni – pridejo, pokličejo, pošiljajo sporočila, drese, se fotografirajo z njimi. Naziv ambasadorja po njegovih besedah ne jemljejo zgolj kot čast, temveč tudi kot neke vrste obveznost: "Otrokom predajajo sporočilo, da se je pomembno ukvarjati s športom in da je pomembno tekmovati na igrah." 

športne igre mladih zdravko marić otroci šport
SORODNI ČLANKI

Plazma športne igre mladih z izjemnim zaključkom sezone

Z zaključkom v Splitu so se končale letošnje Športne igre mladih

Ponedeljek minil v znamenju finala nogometnega turnirja

  • bf_24ur_v2-01_01
  • bf_24ur_v2-02_02
  • bf_24ur_v2-03_03
  • bf_24ur_v2-04_04
  • bf_24ur_v2-05_05
  • bf_24ur_v2-06_06
  • bf_24ur_v2-07_07
  • bf_24ur_v2-08_08
  • bf_24ur_v2-09_09
  • bf_24ur_v2-10_10
  • bf_24ur_v2-11_11
  • bf_24ur_v2-12_ok
  • bf_24ur_v2-13_OK-OK
  • bf_24ur_v2-14_ok_ok
  • bf_24ur_v2-15_ok_ok
  • bf_24ur_v2-16_ok_ok
  • bf_24ur_v2-17_ok_ok
  • bf_24ur_v2-18_ok_ok
  • bf_24ur_v2-19_OK_ok
  • bf_24ur_v2-20_20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330