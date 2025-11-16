Tri desetletja Športnih iger mladih: zgodba o širjenju, povezovanju in uspehu

Ob 30. obletnici Športnih iger mladih, ki so prerasle v največji amaterski športni dogodek v Evropi, se jim bo pridružila še Severna Makedonija. Slovenija je letos zabeležila rekordno udeležbo, več kot 58.000 otrok, za prihodnje leto jih napovedujejo več kot 70.000. Da bi to dosegli, pa se bo morala tudi slovenska vlada držati svojih obljub.

Idejni vodja iger Zdravko Marić si ni nikoli predstavljal, da bo zadeva postala tako velika. Sprva so si želeli le nekaj narediti v Splitu. Začelo se je s turnirji v malem nogometu, se spominja, danes pa jih ljudje okličejo za vizionarje. Športnih dejavnosti je takrat na Hrvaškem primanjkovalo, saj se Hrvati radi pohvalijo, da so športni narod, pravi Marić: "Imeli smo enega zelo aktivnega duhovnika, ki je to počel za nas, nato so ga premestili v drugo župnijo in jaz kot glavni ministrant sem bil tisti, ki je moral to nadaljevati." In to je nadaljeval zadnjih 30 let, a zasluge za idejo pripadajo tistemu duhovniku, še danes pove.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

Zdravko Marić

Vse, kar se je zgodilo kasneje, je plod vztrajnosti. Že premik iz Splita na Hrvaško je bil nepredstavljiv, kar se je zgodilo kasneje, pa ni nihče pričakoval. Danes pri Športnih igrah mladih sodelujejo že štiri države - Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija in Slovenija, ob 30. obletnici prihodnje leto pa se jim pridruži še Severna Makedonija. Slovenija je letos igre gostila že drugo leto in vodja iger je pohvalil slovensko ekipo. Poudaril je: "Naredili smo prvo projekcijo dosežka v Sloveniji. Mi smo imeli projekcijo za prvo leto 30.000, drugo leto pa je bila točna številka 58.690 otrok. Igrali smo v 49 občinah, v okoli 77 mestih." Za prihodnje leto v Sloveniji pričakujejo več kot 70.000 otrok.

Zdravko Marić FOTO: Damjan Žibert icon-expand