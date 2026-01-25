'Trump se uči tudi od Evrope, od politikov, kot je Viktor Orban'

Dr. Tomaž Deželan, profesor na FDV in koordinator ameriških doktorskih študij, pravi, da tako daleč po njegovem ne bo šlo.
Poudarja, da Trump s tem, ko na ljudi pošilja agente ICE, se pravi uslužbence Agencije za priseljevanje in carine, samo izpolnjuje, kar je obljubil svojim privržencem. Je pa res, dodaja, da zdaj ti agenti niso več tisti, ki so doslej opravljali ta posel, preprosto zato, ker so bili premehki. Pripeljali so ljudi, ki so prej delali red na meji in ki so navajeni biti veliko bolj trdi v smislu ravnanja z domnevnimi nezakonitimi priseljenci.
Čeprav se precej govori tudi o tem, da bi se lahko v prihodnosti katera izmed zveznih držav, pogosto se omenja Kalifornija, odcepila, dr. Deželan meni, da je za to zelo malo možnosti. Je pa prav Kalifornija eden od primerov ogromnih razlik v bogastvu, ko pod hišami milijonarjev na cestah ležijo brezdomci. Bo uspela pobuda, da bi milijarderje v Kaliforniji obdavčili?
Kako vplivni so v ZDA tako imenovani suverenisti, tisti torej, ki ne priznavajo države, zakonov, davkov, ničesar. Koliko jih je?
Kakšen je bil zadnja leta vpliv senatorja Bernieja Sandersa in kako da se župan New Yorka ponosno razglaša za demokratičnega socialista. To se pred leti, pravi dr. Deželan, tudi če bi zastopal enake vrednote, prav gotovo ne bi zgodilo, torej, da bi se javno deklariral na ta način.
Kako kaže za jesenske volitve v kongres? Po mnenju dr. Deželana sploh še niso odločene, kljub vsemu. Kljub temu, da je ogromno ljudi ostalo brez zdravstvenega zavarovanja, Donald Trump pa bi jim vzel še tako imenovane kupone za hrano, ki znašajo okoli 180 dolarjev na mesec, s pomočjo katerih na milijone ljudi, več kot 40 milijonov, ni lačnih. Zakaj bi ljudje še vedno volili Trumpa?
Je Trump z mednarodnimi dogodki, Venezuelo, Grenlandijo uspel odvrniti pozornost od razvpitih Epsteinovih dokumentov? Po mnenju sogovornika ne in mu še vedno lahko škodijo, kajti njegovi najbolj zvesti privrženci so zelo sovražno razpoloženi prav do razvrata elite.
Kakšen je vpliv dogajanj v ZDA na Evropo? Zelo velik, pravi dr. Deželan. Avtokrati, ne samo iz Evrope, se učijo. Je pa res, pravi, da se tudi Trump uči od Evrope, denimo od voditeljev, kot je Viktor Orban.
