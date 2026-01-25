'Trump se uči tudi od Evrope, od politikov, kot je Viktor Orban'

Dr. Tomaž Deželan , profesor na FDV in koordinator ameriških doktorskih študij, pravi, da tako daleč po njegovem ne bo šlo.

Poudarja, da Trump s tem, ko na ljudi pošilja agente ICE, se pravi uslužbence Agencije za priseljevanje in carine, samo izpolnjuje, kar je obljubil svojim privržencem. Je pa res, dodaja, da zdaj ti agenti niso več tisti, ki so doslej opravljali ta posel, preprosto zato, ker so bili premehki. Pripeljali so ljudi, ki so prej delali red na meji in ki so navajeni biti veliko bolj trdi v smislu ravnanja z domnevnimi nezakonitimi priseljenci.

Čeprav se precej govori tudi o tem, da bi se lahko v prihodnosti katera izmed zveznih držav, pogosto se omenja Kalifornija, odcepila, dr. Deželan meni, da je za to zelo malo možnosti. Je pa prav Kalifornija eden od primerov ogromnih razlik v bogastvu, ko pod hišami milijonarjev na cestah ležijo brezdomci. Bo uspela pobuda, da bi milijarderje v Kaliforniji obdavčili?

Kako vplivni so v ZDA tako imenovani suverenisti, tisti torej, ki ne priznavajo države, zakonov, davkov, ničesar. Koliko jih je?