'Trump se uči tudi od Evrope, od politikov, kot je Viktor Orban'

Ljubljana, 25. 01. 2026 11.25 pred 55 minutami 2 min branja 4

Avtor:
Alenka Arko
Popkast s Tomažem Deželanom

Kaj se dogaja znotraj Združenih držav Amerike? Razlike na različnih področjih so vedno večje, tako velike, da nekateri govorijo tudi o možnosti državljanske vojne. Ob prizorih, ki prihajajo iz mest, kot je Minneapolis, kjer na cestah predstavniki zveznih oblasti streljajo na ljudi in ugrabljajo otroke, kaže, tako od daleč, kot da se to v omejenem obsegu že dogaja.

Dr. Tomaž Deželan, profesor na FDV in koordinator ameriških doktorskih študij, pravi, da tako daleč po njegovem ne bo šlo.

Popkast s Tomažem Deželanom
Popkast s Tomažem Deželanom
FOTO: Luka Kotnik

Poudarja, da Trump s tem, ko na ljudi pošilja agente ICE, se pravi uslužbence Agencije za priseljevanje in carine, samo izpolnjuje, kar je obljubil svojim privržencem. Je pa res, dodaja, da zdaj ti agenti niso več tisti, ki so doslej opravljali ta posel, preprosto zato, ker so bili premehki. Pripeljali so ljudi, ki so prej delali red na meji in ki so navajeni biti veliko bolj trdi v smislu ravnanja z domnevnimi nezakonitimi priseljenci.

Čeprav se precej govori tudi o tem, da bi se lahko v prihodnosti katera izmed zveznih držav, pogosto se omenja Kalifornija, odcepila, dr. Deželan meni, da je za to zelo malo možnosti. Je pa prav Kalifornija eden od primerov ogromnih razlik v bogastvu, ko pod hišami milijonarjev na cestah ležijo brezdomci. Bo uspela pobuda, da bi milijarderje v Kaliforniji obdavčili?

Kako vplivni so v ZDA tako imenovani suverenisti, tisti torej, ki ne priznavajo države, zakonov, davkov, ničesar. Koliko jih je?

Popkast s Tomažem Deželanom
Popkast s Tomažem Deželanom
FOTO: Luka Kotnik

Kakšen je bil zadnja leta vpliv senatorja Bernieja Sandersa in kako da se župan New Yorka ponosno razglaša za demokratičnega socialista. To se pred leti, pravi dr. Deželan, tudi če bi zastopal enake vrednote, prav gotovo ne bi zgodilo, torej, da bi se javno deklariral na ta način.

Kako kaže za jesenske volitve v kongres? Po mnenju dr. Deželana sploh še niso odločene, kljub vsemu. Kljub temu, da je ogromno ljudi ostalo brez zdravstvenega zavarovanja, Donald Trump pa bi jim vzel še tako imenovane kupone za hrano, ki znašajo okoli 180 dolarjev na mesec, s pomočjo katerih na milijone ljudi, več kot 40 milijonov, ni lačnih. Zakaj bi ljudje še vedno volili Trumpa?

Je Trump z mednarodnimi dogodki, Venezuelo, Grenlandijo uspel odvrniti pozornost od razvpitih Epsteinovih dokumentov? Po mnenju sogovornika ne in mu še vedno lahko škodijo, kajti njegovi najbolj zvesti privrženci so zelo sovražno razpoloženi prav do razvrata elite.

Kakšen je vpliv dogajanj v ZDA na Evropo? Zelo velik, pravi dr. Deželan. Avtokrati, ne samo iz Evrope, se učijo. Je pa res, pravi, da se tudi Trump uči od Evrope, denimo od voditeljev, kot je Viktor Orban.

Daljši pogovor s profesorjem Tomažem Deželanom v Popkastu!

Tomaž Deželan popkast pogovor ZDA
KOMENTARJI4

BMReloaded
25. 01. 2026 12.08
Uci mogoce... Nauci? Nikoli
Odgovori
0 0
Big M
25. 01. 2026 11.47
In to je intervju? Ko že na začetku reče ona:" ugrabljajo 5 letne otroke..." In tale "gospod" če je kao neki Dr. in se razume na ameriško politiko in dogodke, bi jo lahko takoj popravil in povedal da to ni res, da ta otrok ni bil ugrabljen! So drugi razlogi zakaj je pobič pristal tam pri teh ICE agentih. Brezveze! Če že od samega začetka ne morejo biti odkriti, pol normalno, da posumin,da bo celi intervju takšen- poln neresničnih informacij in laži?
Odgovori
-1
0 1
vranavrani
25. 01. 2026 11.47
NEumnost, Trump se ne uči od nikogar, je prevelik ego.
Odgovori
+1
1 0
Vera in Bog
23. 01. 2026 15.53
Izgleda se res veliko uči 🤣🤣🤣
Odgovori
+2
2 0
