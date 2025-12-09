Tudi, ko je slika narisana perfektno, so možne izboljšave

Kapetanski trak, čigav sostanovalec je na potovanjih, vrnitev v Trento, na katerega ga vežejo lepi spomini, zakaj ACH Volley in ne kateri od evropskih velikanov. Teme o katerih je pred začetkom sezone skupinskega dela Lige prvakov v POPkastu spregovoril Tine Urnaut.

Da Tine Urnaut, dolgoletni kapetan slovenske odbojkarske reprezentance, sedi na klopi, ali pa stoji ob njej, je redko viden prizor. Ne le v letošnji sezoni, ampak na dosedanji športni poti, ki ga je vodila iz Slovenije, preko Grčije, Italije, Poljske, Turčije, Katarja, Kitajske, Rusije in Japonske, nazaj v domovino. "Res so to bili zelo redki trenutki. Ampak pred začetkom letošnje sezone se je zgodilo tudi to. Priznam, neprijeten občutek, nekaj česar nisem vajen, ampak bolj kot to je pomembno, da sem spet na igrišču," je v POPkastu dejal 37-letni sprejemalec, ki se je na najzahtevnejši preizkušnji v letošnji sezoni zaenkrat, povratni tekmi 2. kroga kvalifikacij Lige prvakov proti Dinamu iz Bukarešte vrnil na teren. Pri izidu 14:12 poskrbel za stoječe ovacije gledalcev, dodaten odmerek prepotrebne energije, ki so jo gledalci poslali na igralno površino kultnega Tivolija.

Tine Urnaut FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Športni triler proti romunskim prvakom se je razpletel srečno, naslednji korak za Urnauta je bil dejstvo, da je dvoboj z Radničkim iz Kragujevca začel v udarni postavi, zdaj si želi, da bi se v dneh do naslednje zahtevne preizkušnje približal želeni formi. "Cilj moštva pa, da v Trentinu, četudi so oni na papirju favoriti, pokažemo našo najboljšo odbojko. Ne gremo tja z belo zastavo, ampak gremo v boj, želimo si pokazati največ, kar lahko v danem trenutku pokažemo, nato pa bomo videli, kam nas bo to pripeljalo," je dodal vodja na in izven terena. Njegova prisotnost na terenu na soigralce vpliva blagodejno, a po drugi strani predstavlja določen pritisk, potreben, da moštvo niti za hip ni uspavano.

Korak za korakom, brez preskakovanja

Da odbojkarjem ne begajo misli predaleč naprej, torej dlje, kot od naslednje tekme, je nekaj, kar je lažje reči, kot realizirati. Sploh mlajši igralci so nestrpni, ko imajo pred očmi tekmeca formata Trentino, zasedbo, ki je minulo sezono osvojila naslov državnega prvaka, leto pred tem bila najboljša v Ligi prvakov. A, ko moštvo v šestih dneh odigra tri prvenstvene obračune, pred očmi pa ima dvoboj za katerega živijo, je ključno, da ohraniš osredotočenost na vsako od nalog, ki te čakajo na poti do najpomembnejšega trenutka.

"Zato, ker se je potrebno zavedati, da se na vsaki tekmi pojavljajo napake, potrebno jih je analizirati, da se ne bi ponavljale, posledično to pomeni, da si naredil želeni korak v pravo smer. In na tak način je potrebno razmišljati, da bi razvil igro, ki prinaša zastavljene rezultate," pojasnjuje miselnost, ki prevladuje v slačilnici ACH kapetan 21 kratnih slovenskih prvakov in dodaja: "Najboljši primer je perfektno narisana slika. Ko jo slikar pogleda vidi, da so še možne minimalne izboljšave, čeprav se je na prvi pogled zdelo, da ni tako. In podobno je v športu."

Povsod je lepo, a doma je najlepše