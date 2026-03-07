TV soočenja: politično gladiatorstvo ali pomoč volivcem pri odločitvi

Mediji ne izbirajo zmagovalcev, to počnejo volivci. Vloga medijev je ustvariti prostor, kjer se lahko različna mnenja in argumenti odprto soočijo. Pri tem pa je domača naloga, ki smo si jo zadali v naši medijski hiši, zagotoviti transparentne in verodostojne platforme, na podlagi katerih si lahko volivci pomagajo pri oblikovanju političnih odločitev na volilno nedeljo.

"Bilo je zelo dobro strukturirano. Bilo je zelo elokventno, civilizirano. Ni nekaj, česar sem vajena, veste, kar nekajkrat sem potovala po tej regiji, od Grčije do Bolgarije, Romunije in do Hrvaške. Tako da je bil slog debate zame zelo osvežujoč in verjamem, da tudi za gledalce, saj so imeli priložnost dejansko, jasno, razumeti stališča govorcev," je prve debate – zadnja, tretja v času pogovora še ni bila predvajana - na lastne oči videla Stella Litou.