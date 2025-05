'Učitelji si morajo sami ustvariti spoštovanje'

Ne glede na to, kakšne spomine imamo na šolske dni, ima vsakdo od nas verjetno v dobrem spominu kakšnega učitelja ali učiteljico, ki so nas naučili pomembnih življenjskih lekcij, ne le šolske snovi. Prav topli in izjemni učitelji so bili navdih tudi našim sogovornikom, da so si nato leta pozneje sami izbrali ta poklic.

"Spomnim se učiteljice za slovenščino, ki nam je dovolila, da smo ji prišli na nek način malo bližje. In to nam je bilo zelo všeč ... Da se je pogovarjala tudi tiste stvari, ki niso sodile k pouku. Da smo lahko prišli par minut prej ali pa ostali malo dlje. In ko sem jaz njo spoznala in uživala ob najinih pogovorih, sem rekla: Oh, jaz bi tudi bila to. In še danes, ko se srečava, se z veseljem objameva," je v Popkastu povedala Katja Pristušek, učiteljica razrednega pouka na Osnovni šoli Antona Aškerca Velenje, ki je ena od treh superfinalistov za izbor Učitelj/Učiteljica leta 2025.

Tudi profesor angleščine Milan Mandeljc, ki poučuje na Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra v Kamniku, priznava, da so imeli njegovi učitelji angleščine ključno vlogo pri izbiri poklica. "Imel sem profesorico Ljubo Vute, ki je bila legendarna in je poznana marsikateremu učitelju angleščine. Ona je bila turbo energetičen človek in že takrat nas je peljala v London, marsikam ... In že takrat sem rekel: v tej učilnici pa jaz enkrat bom. In celo vem danes, kje sem takrat sedel in kje je ona sedela. In danes sem v tej učilnici, učim v tej učilnici," je povedal.

Dostopnost in prijaznost. To pa so vrline, s katerimi je svojo najljubšo učiteljico opisala tretja superfinalistka letošnjega izbora, Mirjana Jelančič iz OŠ Sava Kladnika Sevnica – Podružnica Studenec. "V moji osnovni šoli je bila ena krasna učiteljica, gospa Božičeva. Ona je mene navdušila s svojo mirnostjo. Zelo mi je bilo všeč, kako nas je spodbujala. Ko ti ni šlo, ni povzdigovala glasu, ampak ti je dala možnost, da si se zbral, da si zmogel odgovorit na vprašanja – ker ko si pred tablo, si izpostavljen. In to je znala prepoznat," je opisala Jelančičeva.

Morda prav zaradi teh dobrih izkušenj danes tudi sami v svojih učilnicah ustvarjajo prijetno in sproščeno vzdušje.