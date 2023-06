Umek: Danes biti DJ je najlažja stvar na svetu

Umek, DJ in producent, ki klube in plesišča festivalov polni po vseh koncih sveta, letos obeležuje 30 let kariere. Kaj se je zalomilo, da velikan med DJ-ji v najstniških letih ni nadaljeval s košarko kot njegova soigralca Marko Milić in Raša Nesterović? Zakaj 'fotr' slovenskega tehna napoveduje, da so DJ-ji med prvimi na listi ogroženih poklicev s strani umetne inteligence? Kaj ima Uroš Umek skupnega z nekdanjo prvo damo Filipinov Imeldo Marcos in kako bo proslavil okroglo obletnico kariere skupaj z njegovimi kolegi ter oboževalci, nam je zaupal v POPkastu.

Pred dnevi se je vrnil z ameriške turneje, kjer je na 11 nastopih navdušil občinstvo v dvoranah in klubih od Seattla do Gvatemale in Kolumbije. "Smo na temni poti. Oblikovalci so tam že zdaj, glasbeniki, DJ-ji smo naslednji. Poslušam, kaj zmorejo sistemi umetne inteligence – nismo še tam, vendar v naslednjih petih letih zagotovo bomo. Vprašanje je, če bodo ljudje to želeli poslušati," o prihodnosti razmišlja DJ Umek, ki je kariero kot pripravnik začel z miksanjem kaset v ljubljanskem klubu Palma, kasneje pa postal mojster sukanja do štirih LP plošč hkrati. icon-expand FOTO: Luka Kotnik icon-chevron-left icon-chevron-right "Nekoč sem rekel, da bom šel pri 45. v pokoj. Zdaj sem pri 47. in imam še veliko za povedati. Ljubezen do muzike je tu tako, kot je bila takrat, ko sem se s tem začel ukvarjati, samo malo težje je potovati in leteti z letali, loviti časovne razlike," pravi Umek o svojem poslanstvu in o napredku tehnologije na tem področju dodaja: "Danes biti DJ je najlažja stvar na svetu." Kaj je disko dremež tik pred nastopom, kako se uspe pomiriti med pogosto stresnimi in turbulentnimi letalskimi leti na turnejah in kaj na njegovo zbirateljsko strast glede športnih copatov poreče njegova žena (v svojih omarah je imel Umek nekoč celo 600 parov superg) – o vsem tem spregovori Umek v POPkastu s Simonom Vadnjalom.