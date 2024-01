'V Sloveniji smo zelo zahtevni, priznavamo le 1. mesta'

Prigarana zmaga nad Ferskimi otoki, izjemna predstava proti Poljakom za drugo zmago na turnirju, fanatična borbenost od prve do zadnje sekunde obračuna z Norvežani – za dve točki, s katerima se je Slovenija odpravila v Hamburg, kjer se začenja drugi del evropskega prvenstva. Proti na papirju izjemnim tekmecem. V prvi vrsti evropskim prvakom Švedom in svetovnim prvakom Dancem, ob tradicionalno zahtevnih Nizozemcih in Portugalcih, ki so sposobni premagati marsikatero evropsko zasedbo. "Danes znajo vsi igrati rokomet," sta v Popkastu izstrelila gosta Beno Lapajne in Tomaž Tomšič, nekdanja slovenska reprezentanta.

Strinjata se, da je Slovenija navdušila v marsičem, tudi s zbranostjo, kolektivno igro, strpnostjo v najtežjih trenutkih tekme. Tudi, ko so nastopili težki trenutki, ko se je tekma lomila. "Visoka pričakovanja so zmeraj dobrodošla, Slovenci smo zelo zahtevni, priznavamo samo 1. mesta. Igralci se s tem ne obremenjujejo. Dejstvo je, da so konkurenčni, to so dokazali že na prejšnjih prvenstvih. Menim, da je zadnja tekma proti Norvežanom to potrdila. Strokovni štab je imel skupaj s fanti odgovor na vse taktične zamisli tekmeca," je navdušen nad predstavami Slovencev Lapajne, ki je za razliko od Tomšiča zadnji dve tekmi slovenske izbrane vrste spremljal doma.