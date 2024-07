Ljubezen do košarke je 'profesionalno prostovoljko' popeljala okoli sveta

Z ekipo London Lions je osvojila Evropski pokal. A ta uspeh se skoraj ne bi zgodil, če ne bi sprejela pomembne odločitve in zapustila položaja prve skavtinje v zgodovini NBA moštva Chicago Bulls. Preko Bullsov in Michaela Jordana je namreč tudi vzljubila košarko. "Na začetku me ponudba ni zanimala, ker je bila ponujena zgolj vloga športnega direktorja ženske ekipe London Lions. Prvi klic sem sprejela bolj zato, da bi jim lahko pomagala pri iskanju drugih imen. Nato so mi ponudili tudi položaj vodje akademije. To me je bolj privlačilo. Ženski šport je najbolj podhranjen ravno pri teh službah, kjer niti ni razpisanih položajev. Tam pred menoj sploh ni bilo športnih direktorjev v ženski košarki in se mi je zdelo zelo pomembno, da so lastniki kluba kogar koli zaposlili na tem položaju," je svojo odločitev pojasnila Vanja Černivec, ki je svoje življenje posvetila košarki.

Pot je začela v ženskem košarkarskem klubu Maribor, od tam so jo ambicije in želja po včlanitvi v eno od tamkajšnjih univerz in nastopu v tekmovanju NCAA popeljale v Oklahomo. "Prišla sem v Comanche v Oklahomi. To je vas z 2000 prebivalci. Bila je vas belcev, sosednja vas je bila indijanska, nato je sledila črnska. Na naši srednji šoli so se do mene dobro obnašali, ker sem bila belka, ki je igrala košarko. Do ostalih tujih študentov, ki si bili iz Kitajske in Azije, pa niso imeli najlepšega odnosa. Takrat sem prvič doživela rasizem in tak način razmišljanja," je svoj prvo izkušnjo v ZDA opisala Černivec.

To jo je tako zaznamovalo, da je zavrnila tako želene ponudbe univerz v Ameriki, se vrnila v Slovenijo in se vpisala na smer politologije na univerzi v Ljubljani. Tam je profesorje tako navdušila, da so jo prepričali, da košarko opusti in se bolj resno posveti študiju. Sledila je "nagrada" in odhod na sedež združenih narodov v New Yorku. A vse ni bilo tako, kot je delovalo na prvi pogled: "Izgubila sem identiteto, ker sem se vse življenje identificirala kot športnica oziroma košarkarica. Naenkrat sem bila povprečen študent in težko mi je bilo, saj sem potrebovala nekaj mesecev, da sem prišla k sebi."

Po povratku v Slovenijo je tri leta preživela pri službi vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske zadeve. Kljub na videz uspešnem začetku "resne" kariere, je bila prva ljubezen premočna. Tako močna, da je bila pripravljena dva tedna neplačanega dopusta žrtvovati za prostovoljno delo pri organizaciji NBA kampov v Sloveniji. Pri 29 letih starosti se je vrnila na košarkarski parket in se dve leti večkrat na teden po koncu uradnih službenih obveznosti vozila v Kranj, kjer je trenirala košarko s tamkajšnjo žensko ekipo. Bila je prostovoljka na turnirjih final four Evrolige. Pripravljena je bila sama plačati prevoz do lokacije turnirjev in hotel, vse za košarko. "Sploh nisem imela občutka, da delam."