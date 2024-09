Fantje gredo na pivo in se pogovorijo, dekleta smo drugačna in težje sprejemamo poraze

Ob častitljivem jubileju, 40. obletnici delovanja rokometnega kluba Krim Mercator, so ljubljanske rokometašice zakorakale v 30. sezono igranja v evropskih tekmovanjih. V POPkastu sta vratarka Maja Vojnović in izkušena krilna igralka Tamara Mavsar spregovorili o ritualih pred, med in po tekmi, a tudi o tem, zakaj bi si želele včasih biti bolj podobne fantom. Tudi v tej evropski sezoni bomo tekme Krima Mercatorja prenašali na Kanalu A in VOYO.

Rokometašice Krima Mercatorja so na trnih, pred vrati je prva domača tekma Lige prvakinj, ki so jo odprle s težko prigarano zmago na gostovanju v Koprivnici. A tisto je zgodovina, pomembna je prva zmaga, vse drugo pa so dekleta pozabila oz. vzela za dobro šolo. "Vedele smo, da ne bo enostavno, po tekmi razpoloženje vseeno ni bilo takšno, kot bi si želele, a so se stvari do odhoda na avtobus že spremenile. Za nameček pa smo imele potem še krst novink, tako da je bilo veliko smeha, nastopila je sproščenost," se minulega konca tedna spominja vratarka Maja Vojnovič, ki ji je še posebej v spominu ostalo kar dvanajst 7-metrovk Podravke, ki sta jih s klubsko kolegico Amro Pandžić zaustavili kar osem: "No, tega se bom z veseljem spominjala."

Tamara Mavsar priznava, da je še posebej težko po porazih, ali pa ko na treningu ni vse tako, kot bi si želela. "Pri fantih se mi zdi, da je to vse skupaj bistveno lažje. Oni gredo po treningu, ali pa tekmi na pivo, se pogovorijo in stvari se rešijo. Dekleta pa smo drugačna, sploh po porazih bi si želela, da bi znale to hitreje predelati in že naslednje jutro bi razmišljale o vseh drugih stvareh," je jasna izkušena igralka, ki se najbolje znajde na levem krilu, a zaradi izkušenj pogosto zasede tudi kakšen drugi igralni položaj. Za razliko od soigralk pa športnica, ki se lahko pohvali z igranjem finala Lige prvakinj, po prihodu domov, skuša mimo moža, naravnost k sinu, saj življenjska sopotnica trenerja Uroša Bregarja pogosto sliši kakšno na račun igre, tudi iz njegovih ust, prizna v smehu: "Ja, včasih po porazu moram res povedati, da bi si želela, da je bolj življenjski sopotnik, kot pa rokometni trener."

