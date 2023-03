Vegani in vegetarijanci: 'Pomembno je, da te odločitve ne sprejmemo čez noč'

"Nekaj časa je trajalo, da sem odločitev sprejel. Sir je povsod prisoten. To je bil težji korak. Vsi prigrizki, sendviči, pice so z nekim sirom," pravi. Za vegansko hrano se je odločil iz etičnih razlogov. Veganstvo je danes tudi modna muha, priznava, zato je pomembno, da odločitve o spremembi prehrane ne naredimo čez noč. "Precej možno je, da nas bo resničnost šokirala in ne bomo vztrajali. Vedeti je treba, da bodo izzivi, da bodo situacije, v katerih se bomo znašli, ko bomo šli s prijatelji ven, vsi bodo nekaj naročili z menija, za nas pa ne bo nič," pravi.

Neko osnovno znanje je treba imeti. To so za rubriko 24UR Inšpektor dejali tudi prehranski strokovnjaki in zdravstvena stroka. Beljakovine iz mesnih izdelkov je treba nadomestiti s drugimi surovinami. Res je, da tudi z rastlinskimi surovinami telesu zagotovimo vse, kar potrebuje, a vedeti je treba, kako jih kombinirati.

"Po 10 letih veganstva lahko rečem, saj je enostavno, ampak ni, ko s tem začenjaš," pravi Sobočan. "Da se vse nadomestiti. Treba je znati kombinirati živila, da bomo dobili dovolj hranil."

Dejstvo je, da v Sloveniji pojemo preveč mesa – 89 kilogramov na prebivalca na letni ravni, kar nas uvršča v sam vrh med evropskimi državami. "Če bi za začetek vsi ljudje malo zmanjšali meso na jedilnikih, bi bilo bolje z okoljskega in etičnega vidika." Se pa zaveda, da svojega vpliva na okolje nihče ne more 100-odstotno zmanjšati, tudi vegani ne.

O vegetarijanski in veganski prehrani tudi v rubriki 24UR Inšpektor. Kako je s športniki in z otroki? Kakšne so prehranske smernice in priporočila zdravstvene stroke?