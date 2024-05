'Velike košarice nedrčkov niso več v modi'

Zato cena posega nikoli ne sme biti merilo in odločitev, da se posameznik odloči za kirurški poseg, kajti iskanja bližnjic tukaj ni. Velikokrat se takšna odločitev na koncu izkaže za najslabšo možno, zato dr. Zorman svetuje, da posamezniki, preden se odločijo za izbiro kirurga, odidejo na posvete k različnim kirurgom in da naj pri njihovi izbiri na koncu pretehtajo znanje in izkušnje.

In ideali lepote se spreminjajo tako, kot se spreminja svet, in če so nekoč bile v trendu velike dojke, se zadnji dve leti ženske sploh ne odločajo več tako množično, kot so to počele včasih, za povečanje dojk. Če že, se odločajo za manjše vsadke in s tem tudi bolj naraven videz. In to je tudi bistvo estetskih posegov, razlaga dr. Zorman, saj na obrazu in telesu ne sme biti vidna sled kirurške roke.

Da je znanje in izkušnje tisto bistveno pri odločitvi, h kateremu kirurgu bomo odšli, kaže tudi zadnji odmevni primer, ko je mlado dekle kupilo polnilo na spletu in si ga tudi samo vbrizgalo, s tem pa oslepelo na eno oko. Takšnih primerov je v tujini veliko, razlaga dr. Zorman, v Sloveniji je bil prvi in kaže na to, da imamo v družbi problem, da je nekdo zavoljo izbrisa gubice na čelu pripravljen tvegati in oslepeti, s tem, ko to počne sam. Prav tako dr. Zorman ne razume staršev, ki na posvet pripeljejo mladoletna dekleta z željo po povečanju zadnjic in ustnic. Tu se je treba vprašati, kaj je narobe z njihovo vzgojo in z razumevanjem, ki ga prenašajo na svoje otroke, saj lepotni popravki ne bodo rešili drugih, globljih težav, dodaja.

Na žalost se prevelikokrat v družbi meče slabo luč na estetsko in lepotno kirurgijo, da ta zgolj producira prenapihnjene obraze in prevelike prsne vsadke, vendar je resnica drugje, dodaja sogovornik. Saj estetska in lepotna kirurgija velikokrat reši in popravi nepravilnosti, s katerimi se ljudje rodimo in nas motijo v vsakodnevnem življenju.

V večini se pri nas za posege še vedno odločajo ženske v 80 odstotkih, 20 odstotkov pa je moških, ki se največkrat odločajo za korekcijo nosov, prsi in liposukcijo. Medtem ko so pri ženskah najbolj zaželeni posegi facelift, korekcije zgornjih vek, liposukcije in korekcije dojk.

Med pacientom in kirurgom se mora stkati odnos, poln zaupanja, kirurgi pa smo velikokrat tudi psihologi, saj moramo oceniti, ali je pacient primeren za operacijo ali ne, dodaja dr. Zorman. Moramo se zavedati, da človeško telo ni glina, ki se ga da prosto oblikovati, saj so tkiva živa in vsak poseg za seboj pušča brazgotine, zato dr. Zorman odsvetuje ponavljajoče se posege, saj z vsako operacijo nastajajo nove brazgotine in s popravljanjem težje dosežemo želene rezultate.