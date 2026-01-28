'Vem, kaj imam in vem, da to ne obstaja v našem prostoru'

Na Dori, kjer naši sosedi Hrvati vsako leto izbirajo svojega evrovizijskega predstavnika, bo letos nastopila tudi slovenska glasbena ustvarjalka Zevin. 22-letnica se trenutno nahaja na visokem drugem mestu stavnic, kar pa samozavestne pevke ne preseneča. "Vem, kaj imam in vem, da to, kar imam jaz, ne obstaja tukaj v našem prostoru." Zevin, ki je na območju širše balkanske regije že uveljavljeno ime, se zaveda, da je domača Slovenija še ne pozna tako dobro. V POPkastu se je celo pošalila, da ji je nenavadno govoriti v slovenščini, saj da je kljub dejstvu, da je ob njej odraščala, ni navajena govoriti. "V Sloveniji moj stil še manj 'pali' kot na Balkanu. Ker smo manjši trg, logično," pojasnjuje svojo odločitev za ustvarjanje predvsem zunaj naših meja.

POPkast z Zevin in novinarko Evo Mavrič.

POPkast z Zevin in novinarko Evo Mavrič.









S pesmijo My Mind, s katero se bo borila za evrovizijsko vstopnico, je mlada glasbenica hitro pritegnila pozornost širše javnosti, veliko navdušenja je požel tudi videospot, za katerega je skupaj z ekipo poskrbela kar sama. V POPkastu je med drugim razkrila, kako bo vzdušje s seta prenesla na oder Dore. Velikokrat se namreč zgodi, da živa izvedba ne navduši tako kot studijska. "Dora vedno izbere nekoga, ki bo naredil šov in vsi vedo, da bom to jaz, ker ne obstaja noben, ki ima tako živ karakter, glasbo in vse vizualije. Mislim, da je veliko v karakterju in koliko karizme imaš na odru. Jaz se na odru počutim kot doma, to je najpomembneje." Namignila je tudi, da so ji organizatorji že med začetnimi pripravami dejali, da česa tako 'zakompliciranega' na odru tekmovanja še niso videli. "Na to sem ponosna, ker ne ciljam na malo, ampak veliko."

