'Vem, kaj imam in vem, da to ne obstaja v našem prostoru'

Ljubljana, 28. 01. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
Eva Mavrič
Zevin

Ali bo sosede Hrvate na letošnji Evroviziji zastopala mlada slovenska pevka? 22-letnici stavnice tekmovanja Dora namreč trenutno obetajo zelo dober rezultat, kar samozavestni ustvarjalki prinaša še dodatno mero zagona. "Dora vedno izbere nekoga, ki bo naredil šov in vsi vedo, da bom to jaz, ker ne obstaja noben, ki ima tako živ karakter, glasbo in vse vizualije," je prepričana pevka, ki vneto pripravlja nastop, na katerega stavi vse.

Na Dori, kjer naši sosedi Hrvati vsako leto izbirajo svojega evrovizijskega predstavnika, bo letos nastopila tudi slovenska glasbena ustvarjalka Zevin. 22-letnica se trenutno nahaja na visokem drugem mestu stavnic, kar pa samozavestne pevke ne preseneča. "Vem, kaj imam in vem, da to, kar imam jaz, ne obstaja tukaj v našem prostoru."

Zevin, ki je na območju širše balkanske regije že uveljavljeno ime, se zaveda, da je domača Slovenija še ne pozna tako dobro. V POPkastu se je celo pošalila, da ji je nenavadno govoriti v slovenščini, saj da je kljub dejstvu, da je ob njej odraščala, ni navajena govoriti. "V Sloveniji moj stil še manj 'pali' kot na Balkanu. Ker smo manjši trg, logično," pojasnjuje svojo odločitev za ustvarjanje predvsem zunaj naših meja.

S pesmijo My Mind, s katero se bo borila za evrovizijsko vstopnico, je mlada glasbenica hitro pritegnila pozornost širše javnosti, veliko navdušenja je požel tudi videospot, za katerega je skupaj z ekipo poskrbela kar sama. V POPkastu je med drugim razkrila, kako bo vzdušje s seta prenesla na oder Dore. Velikokrat se namreč zgodi, da živa izvedba ne navduši tako kot studijska.

"Dora vedno izbere nekoga, ki bo naredil šov in vsi vedo, da bom to jaz, ker ne obstaja noben, ki ima tako živ karakter, glasbo in vse vizualije. Mislim, da je veliko v karakterju in koliko karizme imaš na odru. Jaz se na odru počutim kot doma, to je najpomembneje." Namignila je tudi, da so ji organizatorji že med začetnimi pripravami dejali, da česa tako 'zakompliciranega' na odru tekmovanja še niso videli. "Na to sem ponosna, ker ne ciljam na malo, ampak veliko."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V POPkastu je naslovila tudi slovenski izbor za evrovizijskega predstavnika, ki se letos sicer zaradi bojkota naše države ne bo odvil. Razkrila je, da je bila Ema zanjo vedno druga izbira, saj da Hrvaška "sprejme bolj nore izvajalce, kot so Baby Lasagna in Let3". "Pri Slovencih sem zaskrbljena v smislu, da me ne bi sprejeli," je iskreno priznala. "Moja izkušnja je taka, da se moraš v Sloveniji vedno dokazovati."

Kako Zevin komentira bojkot Slovenije na Evroviziji? Kako sicer komentira pretekle slovenske nacionalne izbore in kakšni so njeni načrti za Dunaj, če na Dori zmaga? V POPkastu je 22-letnica spregovorila tudi o svojih začetkih, komentarjih, ki jih prejema s strani javnosti in načrtih za prihodnja leta.

popkast zevin evrovizija hrvaška dora ema
bibaleze
