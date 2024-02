Vid Valič in Sašo Stare: Šale umetne inteligence so res slabe

Med 1. in 3. marcem Sašo Stare in Vid Valič vse ljubitelje komedije in vse, ki si želijo pozabiti na svoje težave, vabita v Španske borce, kjer bo skupno 15 komikov v treh dneh nanizalo svoje najboljše šale. Poleg njiju bodo občinstvo zabavali še: Boris Kobal, Aleksander Pozvek (sicer tudi novinar naše oddaje Svet na Kanalu A), Rok Škrlep, Aleš Novak, Boštjan Meglič - Peška, Rok Bohinc, Alen Borišek, Željko Čakarević, David Gorinšek, Vinko Šimek, Alen Mastnak, Martina Ipša in Dino Kapetanović.

V zgornjem POPkastu pa lahko prisluhnete debati o umetni inteligenci kot grožnji komikom in presodite, ali sta šali, ki ju je ta napisala o Sašu in Vidu, sploh smešni. Ali tudi komikom preti genialnost umetne inteligence? Vid in Sašo sta za zdaj vesela, da ne. "To je grozno!" sta bila ob šalah složna komika.