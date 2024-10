Vid Valič: Janše, Golobi, Hojsiči so naši aristokrati, češ nedotakljivi

"Ko so me na sprejemnih izpitih na AGRFT zavrnili, sploh nisem želel biti igralec v Sloveniji. Samo še v tujini," se Vid Valič spominja svojega študentskega obdobja, ko je kot nadobudni bruc začenjal svojo akademsko kariero. "Ta travma še ni predelana, vsakič, ko vidim kakšnega profesorja iz akademije, renčim kot stekli pes," igralec dodaja v šali. Sedem let se je v vlogi animatorja kalil pri veščinah javnega nastopanja – predvsem na turističnih izletih in zabavah slovenskih maturantov ter absolventov. "Ko sem v tej vlogi nastopal pred množico 1500 ljudi, mi je to zelo pomagalo tudi pri standup nastopih," je svoje neformalno izobraževanje za poklic komika opisal Vid.

"Ženske obožujejo zafrkavati moške in obratno. Mislim, da se je prevečkrat kritizirala ženska pamet. V smislu – joj, ženska glava! Pa da ženske ne znajo voziti, pa da pri seksu samo ležijo ... To so seveda izkušnje drugih," v smehu opiše rdečo nit njegovega novega avtorskega standup šova z naslovom Moška pamet.