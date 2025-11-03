'Vinicius postaja problem, saj meče slabo luč na celotno ekipo'

Kaj je razlog za serijo porazov Liverpoola? Je bila nova pogodba za Mohameda Salaha pravilna odločitev? Se bo Vinicius Junior ob prisotnosti sijajnega Kyliana Mbappeja vrnil v staro formo? Lahko Bayern München osvoji Ligo prvakov? Kako bo Borussia Dortmund ustavila izjemnega Erlinga Haalanda? To je le nekaj iztočnic, ob katerih smo pred četrtim krogom ligaškega dela Lige prvakov govorili v novem POPkastu.