Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Liga prvakov

'Vinicius postaja problem, saj meče slabo luč na celotno ekipo'

Ljubljana, 03. 11. 2025 20.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Jan Lukač , Simon Valant , Anže Mlakar
Komentarji
7

Kaj je razlog za serijo porazov Liverpoola? Je bila nova pogodba za Mohameda Salaha pravilna odločitev? Se bo Vinicius Junior ob prisotnosti sijajnega Kyliana Mbappeja vrnil v staro formo? Lahko Bayern München osvoji Ligo prvakov? Kako bo Borussia Dortmund ustavila izjemnega Erlinga Haalanda? To je le nekaj iztočnic, ob katerih smo pred četrtim krogom ligaškega dela Lige prvakov govorili v novem POPkastu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
popkast nogomet liga prvakov
Naslednji članek

Srbski mediji prepričani: Milojevića bo nasledil Riera

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Dany75
03. 11. 2025 20.51
+2
Sami vplivnezi ki niso nikoli v sportu bili na takem nivoju ..še gledali niso Lige prvakov,kaj sele da bi jo osvojili....Vini je na zadnjih tekmah bil cist ok...brez izpadov in kreganja z drugimi....to kar pa se je razburil zarad zamenjave,pa je bila stvar njegovega trenerja,kar pa sta ze resla....ampak ja..na vsaki tekmi so oci uprte le vanj...vi pa pri njem iscete vsako dlako,da ga lahko blatite....igralcev z nenehnimi izpadi je v vseh ligah kar nekaj...pa se noben ne omenja...itak da ne,ker je potrebno omenjat le tiste iz Real Madrida....patetiki..ne strokovnjaki.
ODGOVORI
3 1
dinozaver79
03. 11. 2025 20.13
+1
Vini se bo moral zaceti lepse obnasati ce misli se kdaj kandidirati za zlato zogo
ODGOVORI
3 2
cripstoned
03. 11. 2025 20.47
+2
Vini ne potrebuje zlate zoge, enako kot je ne potrebuje nihce pri realu...ta nagrada je ze zdavnaj izgubila svojo tezo...za vsakim top posameznikom stoji celotna ekipa in ekipa je na koncu tista ki klubu prinasa rezultate....na koncu steje klub in ne posameznik...zlata zoga ni merilo da si najbolsi ...
ODGOVORI
3 1
Kolllerik
03. 11. 2025 21.09
Raje povej, da nogomet res ne rabi tega reala.
ODGOVORI
0 0
cripstoned
03. 11. 2025 20.07
+2
Popkast?? Kdo so ti "strokovnjaki" ki imajo taksne izjave, s cim se ukvarjajo?? Naj mi nekdo napise ker glede na izjave bi rekel da nimajo pojma...
ODGOVORI
5 3
Kolllerik
03. 11. 2025 20.51
-1
Ja greš ti gor lapate, njih pa naj naženejo... 🤣🤣
ODGOVORI
1 2
cripstoned
03. 11. 2025 21.12
Za 40k€ na sezono bi kripsi brez problema tudi javno tolkel "strokovnjake" po studijih ...ampak tega denarja nasi mediji pac nimajo...
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330