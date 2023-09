Vinko bo vstopil v hotel z besedami: Gremo po bron!

Slovenski odbojkarji po porazu s Poljaki merijo na bron. Tudi z organizatorjem igre Dejanom Vinčićem. O tem, porazu s Poljaki, predstavi leta Wilfreda Leona, borbenosti in nepopustljivosti Slovencev in Francozih, ki jim bodo stali nasproti v tekmi za tretje mesto, smo se v POPkastu pogovarjali z nekdanjim reprezentantom Jasminom Čuturićem.

Slovenska odbojkarska reprezentanca je po sedmih zmagah na evropskem prvenstvu doživela prvi poraz. V polfinalu so jim nastop v tretjem zaporednem finalu preprečili Poljaki kljub dejstvu, da je Slovenija dobila uvodni niz, vodila v drugem s 6:2. A potem je na sceno stopil Wilfredo Leon, nagnil jeziček na tehtnici na stran zmagovalcev Lige narodov, izdatno pomagal soigralcem do zmage s 3:1 v nizih, do uvrstitve v finale EP.

icon-expand Wilfredo Leon je proti Slovencem nagnil jeziček na tehtnici na stran Poljakov. FOTO: AP

"Ne bi rekel, da je Leon odigral tekmo leta. Odigral je najboljšo tekmo v poljskem dresu v zadnjih treh letih. Z začetnim udarcem, ko so žoge letele s hitrostjo blizu 130 kilometrov na uro, je povzročal težave slovenski reprezentanci. Ko je silovito napadal in vseskozi klical žogo, da bi dosegel naslednjo točko, je bilo jasno, da je to njegov večer," razmišlja Jasmin Čuturić, nekdanji slovenski reprezentant, ki danes skrbi za napredek članic Odbojkarskega kluba Logatec. A tekma s Poljaki je zgodovina, Slovenci so z mislimi že pri Francozih. Močnejši za Dejana Vinčića, ki je zjutraj v Bukarešti že sedel na letalo in poletel proti Rimu, kjer se je pridružil slovenski izbrani vrsti, v popoldanskih urah bo z njimi že oddelal prvi trening.

icon-expand Dejan Vinčić je ob 10.50 zjutraj iz Bukarešte poletel proti Rimu. FOTO: Damjan Žibert