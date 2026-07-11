Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Politika Gospodarstvo Šport Zabava Ostalo
Voyo.si
POPKAST

Višinske priprave – DA ali NE?

Ljubljana, 11. 07. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Matic Flajšman
dr. Krištof Knap

V POPkastu smo se dotaknili izjemno pomembnega dela priprav kolesarjev na Dirko po Franciji. Višinskih priprav, o katerih sta svoje videnje predstavila 5-kratni udeleženec Toura Jani Brajkovič in dr. Krištof Knap, zdravnik Kolesarske zveze Slovenije.

Kolesarska elita odšteva etape do prvega dneva počitka na 113. Dirki po Franciji. Vse bolj do izraza prihajajo dejavniki, ki odločilno vplivajo na končni uspeh. Začenši z močjo podporne ekipe, podrejenostjo kapetanu, opremo, a tudi vrhunsko pripravljenostjo najboljših posameznikov. Praktično nihče v sklopu priprav ni izpustil višinskih priprav, ki dajo kolesarjem tisto nekaj več.

Jani Brajkovič je petkrat nastopil na Dirki po Franciji.
Jani Brajkovič je petkrat nastopil na Dirki po Franciji.
FOTO: Damjan Žibert

Po drugi strani pa osnovo da bi bili konkurenčni med elito zbrano na dirki vseh dirk. Sliši se komaj verjetno, a danes brez višinskih priprav težko dirkaš na tako zahtevni preizkušnji, kot je najpomembnejša dirka na svetu. A na vsakega posameznika imajo drugačen vpliv, vsakomur drugače koristijo, za ene je takšen način treninga prehiter, a v želji po doseganju vrhunskih rezultatov prehiteva dogodke, spet drugi so prepričani, da tega ne potrebujejo.

dr. Krištof Knap
dr. Krištof Knap
FOTO: Damjan Žibert

Tema, o kateri smo se v najnovejšem POPkastu pogovarjali z Janijem Brajkovičem, petkratnim udeležencem Dirke po Franciji, ki je leta 2012 v generalni razvrstitvi preizkušnjo končal na 9. mestu in dr. Krištofom Knapom, zdravnikom Kolesarske zveze Slovenije, kardiologom z diplomo Mednarodnega olimpijskega komiteja iz športne prehrane.

So višinske priprave nuja?

Ko je mladi francoski zvezdnik kolesarskega športa Paul Seixas odšel na višinske priprave, objavljal rezultate, strašil konkurenco pred Tourom, so mnogi v njem videli resnega tekmeca Tadeju Pogačarju in Jonasu Vingegaardu. Kmalu zatem pa so si strokovnjaki začeli zastavljati vprašanje, ali ni vse skupaj zanj malo prehitro? "Prepričan sem, da so v ekipi naredili vse pravilno, da so mu nudili potrebno podporo, da je dobil vse tisto, kar takšne priprave omogočijo kolesarju," je v POPkastu razmišljal dr. Knap.

"Sama višina, če se dela dobro, če je tako kot mora biti, ne boli. Praviloma si v okolju, ki je zelo lepo, kjer imaš manj stresa, po drugi strani pa je telo pod večjim stresom. Menim, da bi bilo neumno ne izkoristiti višine," je dodal Brajkovič.

Moskisvet.com Priprave kolesarjev na L'Etape Slovenia: četrti sklop treningov
24ur.com 'Vse si poveva v obraz'
24ur.com 'Če sta na startu grand toura Primož in Tadej ...'
24ur.com Vročina na Touru? Obstajajo rešitve!
24ur.com Kaj bi prihod slovite dirke po Franciji pomenil za Slovenijo?
24ur.com Mezgec ob prvem pogledu na traso EP dobil kurjo polt
Moskisvet.com Pestro sobotno kolesarsko druženje na gradu Khislstein
Priporoča
  • Vrtni ležalnik
  • bazen
  • sencnik
  • cistilnik
  • Klima Camping
  • paviljon
  • ventilator
  • zar
  • kosilnica
  • lounge set
  • nosilec
  • katalog
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Opozorilo staršem: Izogibajte se izbiri modrih kopalk!
Nevaren zaplet, ki ga mora poznati vsaka bodoča mama
Nevaren zaplet, ki ga mora poznati vsaka bodoča mama
Mirne počitnice brez gneče: 3 hrvaške destinacije, ki so kot ustvarjene za družine
Mirne počitnice brez gneče: 3 hrvaške destinacije, ki so kot ustvarjene za družine
Ko je postala mama, se je vse spremenilo
Ko je postala mama, se je vse spremenilo
zadovoljna
Portal
Konec ljubezni: ločitev slavnega para po treh letih zakona
Dnevni horoskop: Ovni bodo iskreni, dvojčke čaka živahen dan
Dnevni horoskop: Ovni bodo iskreni, dvojčke čaka živahen dan
Obleka, ki jo to poletje nosijo vse Ljubljančanke
Obleka, ki jo to poletje nosijo vse Ljubljančanke
Znana Slovenka se je razveselila sina in mu nadela čudovito ime
Znana Slovenka se je razveselila sina in mu nadela čudovito ime
vizita
Portal
Kdaj je bolečina na desni strani trebuha znak za alarm?
Vaša jutranja rutina je tista, ki lahko povzroča ekstremno napihnjenost
Vaša jutranja rutina je tista, ki lahko povzroča ekstremno napihnjenost
Skrite pasti 'zdravih' navad, ki po 40. letu upočasnjujejo metabolizem
Skrite pasti 'zdravih' navad, ki po 40. letu upočasnjujejo metabolizem
Kako zaščititi dojenčke in majhne otroke pred soncem?
Kako zaščititi dojenčke in majhne otroke pred soncem?
cekin
Portal
Astrologi napovedujejo: to znamenje bi lahko naredilo karierni preobrat
Nastajajo poklici, ki zvenijo kot izmišljeni, a prinašajo nadpovprečne prihodke
Nastajajo poklici, ki zvenijo kot izmišljeni, a prinašajo nadpovprečne prihodke
Pri 60 je pustil dobro plačo in začel znova – razlog vas lahko preseneti
Pri 60 je pustil dobro plačo in začel znova – razlog vas lahko preseneti
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
moskisvet
Portal
Ste že slišali za sitofilijo? Manifestacije tega fetiša so izjemno raznolike
Eddie Vedder ukradel šov na tekmi: pivo spil na eks in postal spletni hit
Eddie Vedder ukradel šov na tekmi: pivo spil na eks in postal spletni hit
Si želiš otroka ali želiš biti oče? Razlika je velika
Si želiš otroka ali želiš biti oče? Razlika je velika
Eden najlepših krajev na Balkanu, ki ga turisti še niso odkrili
Eden najlepših krajev na Balkanu, ki ga turisti še niso odkrili
dominvrt
Portal
Kako se znebiti os brez kemikalij in preprečiti njihovo vrnitev
Nenavaden trik za ohranjanje knjižne zbirke: Ko knjiga potrebuje mraz
Nenavaden trik za ohranjanje knjižne zbirke: Ko knjiga potrebuje mraz
Zakaj na vrtu uporabiti oglje?
Zakaj na vrtu uporabiti oglje?
Stvari, ki jih ne uporabljaš, ti kradejo mir in ustvarjajo več stresa, kot si misliš
Stvari, ki jih ne uporabljaš, ti kradejo mir in ustvarjajo več stresa, kot si misliš
okusno
Portal
Peciva, ki ostanejo sočna več dni (in so zato popolna za vikend ali piknik)
Pozabite na enolončnico: stročji fižol v tej jedi iz pečice resnično zasije
Pozabite na enolončnico: stročji fižol v tej jedi iz pečice resnično zasije
Skuhajte jih danes, jutri bodo še boljše: 7 jedi za vroče poletne dni
Skuhajte jih danes, jutri bodo še boljše: 7 jedi za vroče poletne dni
To je napaka, zaradi katere krompirjeva solata pogosto nima pravega okusa
To je napaka, zaradi katere krompirjeva solata pogosto nima pravega okusa
voyo
Portal
Krudovi 2
Otok ljubezni
Otok ljubezni
Čefurji raus
Čefurji raus
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804