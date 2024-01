'Vlada ne daje vtisa skromnosti, zato ji podpora pada'

"Ne bi rad ne ene ne druge stvari zagovarjal, ampak res tu vidim nekaj, kar je prvobitno slovensko, to ognjišče, drva, kurjenje, ogrevanje, toplota. To nam je pa res nekako blizu. Mislim, da so politiki to res hitro zaznali." Opozicija je namreč že začela žugati z zbiranjem podpisov za referendum. Prav med snemanjem podkasta je sicer predsednik vlade napovedal umik te prepovedi.

Gotovo gre pri takih stvareh tudi za komunikacijo. "Če se nek tako širok zakon zreducira zgolj na eno temo, drva konkretno, je treba nekaj narediti, da se komunicira drugače." Da se predstavi, "zakaj je to dobro, zakaj je to koristno, zakaj je to smiselno, kaj to pomeni, da bomo zaradi tega živeli bolje? Kako to vpliva na zdravje ljudi, recimo, kurišča v mestih, a je to res tako škodljivo, a je to tako škodljivo kot cigareti, kaj je ozadje te zgodbe? Ljudje tega preprosto ne razumejo. Ljudem je treba to razložiti na prepričljiv in dovolj argumentiran način," pravi Podjed.

Anže Logar je uspešno kapitaliziral molk

Na lestvici priljubljenosti je že nekaj časa na prvem mestu Anže Logar, ki še ni dal jasnega sporočila o svoji nadaljnji politični poti. Da je na vrhu, Podjeda ne čudi. "Tu pa drži ta pregovor, besede so srebro, molk je zlato. Ta molk je znal Anže Logar očitno zelo uspešno kapitalizirati. On se vse manj pojavlja, vse manj pove in na ta način gradi svojo slavo."

Po Podjedovem je za Logarja vse v redu, dokler ne sprejme odločitve o svoji prihodnosti. "V trenutku, ko se bo pa to odločil, bo imel pa res probleme, take ali drugačne."

Preveč škandalčkov

Slovenija potrebuje čim bolj molčečega voditelja, to je nek paradoks, to je idealni slovenski voditelj, je prepričan Podjed. Robert Golob je po veliko javnih nastopih in obljubah v začetku mandata zdaj ubral drugačno taktiko, ko se malo pojavlja in ne komentira veliko. A to se mu (še) ne pozna. "Preveč je bilo tistih stvari, ki so zbodle v oči," pravi Podjed, "od nakupa sodne stavbe do brezveznih škandalčkov, povezanih z objavami na Instagramu, od nutrij dalje, kar je ljudem ostalo v spominu. To so neke stvari, o katerih se sploh ne splača na tak način javno razpravljati in zbujati pozornosti." Vlada bi morala ostati čim bolj tiho in delati za ljudi. "Upam, da bo v bodoče v slovenski politiki čim manj resničnostnega šova in čim več tistega dela, ki se ga opazi na dolgi rok."

Pa seveda tudi o stavkah zdravnikov in sodnikov, o tem, kdo je v resnici kralj Matjaž, in o tem, za kaj bi bilo ime Govsi, kot je vlada poimenovala svoj podkast, primernejše.