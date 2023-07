'Vlada se reform ni lotila. Ne delajo nič, da bi vedeli, da smo v varnih rokah'

Vlado Roberta Goloba, kot kaže zadnja javnomnenjska raziskava, ki jo je za nas pripravila agencija Mediana, znova podpira več volivcev, kot ji nasprotuje. Bi pa še vedno, če bi bile volitve danes, največ vprašanih glasovalo za največjo opozicijsko stranko SDS, ki za las vodi pred Gibanjem Svoboda. So državljani pozabili, kakšen je bil mandat 14. vlade Janeza Janše, kdo bi lahko zasedel stolček ministra za zdravje, bo Plaftorma sodelovanja nekoč politična stranka in ali se bivši predsednik Borut Pahor pripravlja na nove predsedniške volitve? Gostja Popkasta je bila tokrat Alja Brglez, nekdanja vodja kabineta predsednika države Boruta Pahorja in njegova zdajšnja svetovalka ter članica Platforme sodelovanja.

Sogovornica Alja Brglez ocenjuje, da se vlada Roberta Goloba ni resno lotila niti ene reforme, najbolj pa, da jo potrebujemo na področju zdravstva. Prepričana je, da je najbolj smiselno zahtevne reforme izpeljati v prvem letu mandata nove vlade. "Tiste vlade, ki začnejo v prvem letu govoriti, da bodo nekaj storile v drugem mandatu, s tem kažejo samo, da pravzaprav nimajo resnega namena, znanja, volje, možnosti narediti to, kar potrebujemo zdaj. Ko kakšna vlada reče, da bodo nekaj naredili v dveh mandatih, to praviloma ne kaže na to, da se že danes res kaj dogaja," poudarja.

icon-expand Alja Brglez in Žiga Bonča FOTO: POP TV

'Janša ima talent za uporabo besed, ki iritirajo veliko število ljudi' Alja Brglez se sama uvršča med ljudi, ki obsojajo uporabo besedne zveze "državljanska vojna", ki jo je že večkrat izrekel prvak SDS. "Menim, da so to neke besede, ki se jih ne navrže kar tako mimogrede v javni diskurz. So bile nespretno, prehitro izrečene in so sprožile strašno velik vihar."

'O Platformi sodelovanja: težko rečem, da si želim, da bi iz tega nastala stranka' V Plaftormo sodelovanja, ki jo vodi poslanec stranke SDS Anže Logar, je, kot pravi Brglezova, vstopila oziroma jo soustanovila, ker so se dogovorili za obliko društva. Dodaja, da se je v prvih dneh v Platformo včlanilo veliko ljudi, četudi ne vedo zares, za kaj se Platforma programsko zavzema. "To je društvo 12 posameznikov, ki si nismo zelo podobni. Mi nismo vsi ribiči ali pa, da bi vsi peli madrigale ... Vsi pa vemo, da če lahko najdemo stvari, ki nas povezujejo na poti do cilja, imamo več možnosti, da bomo do tja prišli," poudarja. Zavrnila je tudi očitke, da bi z Logarjevo Plaftormo upravljal prvak SDS Janez Janša.

icon-expand Alja Brglez FOTO: POP TV