Vlado Kreslin: Za 70. rojstni dan bo žurka

Kreslinova glasbena pot je zaznamovana s prelomnicami. Od bobnarja, ki si je boben izposojal pri vaškem bobnarju in pozneje v šoli, je postal član skupine Martin Krpan , nekaj časa je nastopal sam, pozneje pa so mu družbo na odru delali Mali bogovi in Beltinška banda , ki ga na koncertih spremlja še danes.

Ob treh koncertih v Cankarjevem domu in razprodani dvorani v Kinu Šiška, bodo oboževalci že kmalu lahko uživali ob poslušanju Kreslinovega novega albuma, za katerega pravi, da je trenutno njegov najljubši projekt. "To mi največ pomeni, da mi je uspelo še nekaj narediti. To, kar je zadnje, to ti največ pomeni," pa pove o svojem prihajajočem albumu.

Kako bo praznoval, kaj bi bil, če ne bi bil glasbenik in ali bo s skupino Siddharta posnel še kakšno pesem, pa v Popkastu.