'Vprašanje, ali bo Marc Marquez drugo leto še dirkal'

Uvod letošnje sezone MotoGP je minil v znamenju Marca Bezzecchija, ki je postal prvi dirkač po Marcu Marquezu leta 2014, ki je zmago slavil na uvodnih treh dirkah. Dirkač Aprilie, ki je ironično lani v Indoneziji trčil v Marqueza, vodi v prvenstvu, medtem ko ima aktualni svetovni prvak težave. Ali bo Marquez po sezoni motociklistični karavani pomahal v slovo? Tudi o tem so v MotoGP POPkastu premlevali Eva Koderman Pavc, David Stopnik in Peter Kavčič.