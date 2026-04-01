POPKAST

'Vprašanje, ali bo Marc Marquez drugo leto še dirkal'

Ljubljana, 01. 04. 2026 15.55 pred 27 dnevi 1 min branja 18

Avtor:
Eva Koderman Pavc David Stropnik
POPkast ob začetku sezone MotoGP

Uvod letošnje sezone MotoGP je minil v znamenju Marca Bezzecchija, ki je postal prvi dirkač po Marcu Marquezu leta 2014, ki je zmago slavil na uvodnih treh dirkah. Dirkač Aprilie, ki je ironično lani v Indoneziji trčil v Marqueza, vodi v prvenstvu, medtem ko ima aktualni svetovni prvak težave. Ali bo Marquez po sezoni motociklistični karavani pomahal v slovo? Tudi o tem so v MotoGP POPkastu premlevali Eva Koderman Pavc, David Stopnik in Peter Kavčič.

Porast nekemičnih zasvojenosti: stvari, ki jih počnete, ker preprosto morate

'Nisem spala z Janom in bila na Igorjevi strani - to sta bili napaki'

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Mamba4Life
02. 04. 2026 21.06
največja bedarija govort, da se sezona zares začenja u Jerezu...začne se s prvo dirko, tok in drgač...Aprilia ne bo u Jerezu nč slabši motor, tok k Yamaha ne bo čudeža nardila, da bi lahko bili bolj konkurenčni in usi ostali umes isto, to je to kar imamo letos, škoda besed za toplo vodo odkrivat
+12
mptour
02. 04. 2026 10.44
Zafural Ducati, zdej pa v penzijo. A Aprilia se pa noče prodat?
+11
Tenma
02. 04. 2026 19.32
Ducati MM ni zafural, dal jim je kar še ni noben mogel, naslov 5 dir pred koncem. Zafural je bezeči ki ga je skeglal, očitno ga je akademija naučila nečastnega tekmovanja, enako kot njegov učitelj rosi, brcal na in izven steze. Se je videlo lani, da bezeči ni imel za burek niti na domačih dirkah, MM ga je postavil kamor sodi. Po tem ko ga je poškodoval in MM ni v formi pa vi tulite kk je bezeči boljši. Primerjaj voznike ko so v formi in ne ko je en poškodovan, drug pa v formi. Ampak ja, nekateri ne vidijo tako daleč...
-7
roberrrtino
02. 04. 2026 20.43
ZAFURAL.. ?? TOČNO TO! poglejte si izjave Duc. glav pred to sezono. zakaj se vračajo nazaj na prejšne tipe modela. Sami so rekli da je njihov Duc postal nevozen za vse ostale dirkače, ker so sledili v razvoju malemu hinavcu.. poiščite si citate! Potrjujejo kar je že s Hondo naredil... nevozno še za samega sebe.
+8
Jezdimir...hehehe
03. 04. 2026 09.21
Vsem ki imamo vsaj malo pojma je bilo takoj ko je Markec presedel na Ducatija jasno da je to začetek konca za to znamko, brez debate...hehehe
+5
Rd350
03. 04. 2026 15.53
Pa na fenatijeve vragolije ne pozabi. Tudi ta je akademik
-4
Jezdimir...hehehe
01. 04. 2026 21.53
Realno si ga nobeno moštvo ne želi, lanski odzivi ljubiteljev motoGP-ja so bili zelo jasni, brez debate...hehehe
+28
Tenma
01. 04. 2026 21.54
Realno, ti nisi realen, a kaj čmo, tk je.
-28
Jezdimir...hehehe
01. 04. 2026 21.57
Pozabljaš dejstvo da je Markec najpodlejši dirkač v zgodovini moto dirkanja, toliko kot jih je on nasadil ga ni junaka...hehehe
+17
romanjenko
02. 04. 2026 08.18
Jezdimir...hehehe, žviš v preteklosti.
-17
Jezdimir...hehehe
02. 04. 2026 08.46
Ne živim v preteklosti ampak se jo dobro spomnim, tebe je očitno sram preteklosti...hehehe
+17
prost1
01. 04. 2026 21.08
Velika verjetnost, glede na zdajšnje predstave, je da ne bo dirkal. Nesrečna poskodba lani ob naletu Bezzecchija je pustila prehude podledice.
-32
Tenma
01. 04. 2026 19.58
Markec je trojčke nanizal, bezeči samo nedeljske zmage...
-34
Doohan
01. 04. 2026 17.58
Mi se bolj sprašujemo, kot kdo bo dirkal v sezoni 2027, kdo bo komentiral te dirke. Lahko pustite tudi angleške, ki komentirata treninge.
+35
