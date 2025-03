Vrnitev ekipe Popstars: Noro smo veseli, da te pesmi še vedno živijo

Popstars so nazaj! "Evforija je bila velika. Zgodilo se je isto, če ne še več kot 20, 23 let nazaj. Res smo zavrteli čas nazaj in res smo se počutili kot takrat. To je bil nostalgičen večer, bilo je noro," se je razprodanega koncerta v ljubljanskem Media Centru, ki se je odvil v začetku leta, v novem POPkastu spominjal Steffanio iz skupine Game Over . Da je bilo noro, se je strinjala tudi Natka Geržina iz skupine Power Dancers , ki je vesela, da so ljudje pesmi vzeli za svoje in da so na njih pustile takšen pečat.

POPkast z Natko Geržina iz skupine Power Dancers in Steffaniem iz skupine Game Over

In kakšen je bil občutek, ko so se vsi člani ekipe Popstars ponovno zbrali na kupu? "Občutek je bil, kot da nista minila niti dva dneva. Isto je bilo," je povedal Steffanio in dodal, da ko so skupaj, na dan privre mladostna energija, Natka pa se je pošalila: "Mogoče ima kdo kakšno kilo ali gubico več. Vmes se je zgodilo življenje, jasno, da nismo čisto isti. Ampak ko pridemo skupaj, pa je identično."

V POPkastu smo se z glasbenikoma spominjali modnih odločitev iz konca preteklega in začetka tega tisočletja ter daril in pisem, ki so jih takrat prejemali od gorečih oboževalcev širom države. Kako se je bilo ponovno vrniti v ta svet? Kaj so na vrnitev na odre dejali njuni najbližji? So bili pred povratkom kakšni dvomi in zakaj so se članice skupine Power Dancers zadnje pridružile karavani Popstars? Tudi o tem v najnovejšem POPkastu z Natko Geržina in Steffaniem.