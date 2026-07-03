Vročina na Touru? Obstajajo rešitve!

Kdo bo zmagovalec 113. kolesarske Dirke po Franciji? Če se ne zgodi čudež, najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar! A še zdaleč ni edini, ki lahko v rumeni majici zmagovalca prikolesari na Elizejske poljane. Mnogi so mnenja, da se lahko dosežku močno približa njegovi klubski kolega v ekipi Združenih arabskih Emiratov Isaac del Toro, spet drugi, da lahko to uspe Remcu Evenepoelu (Red Bull BORA Hansgrohe), čeprav je splošno mnenje takšno, da lahko njegov uspeh resneje ogrozi le dvakratni zmagovalec Toura Jonas Vingegaard.
Na seznamu sposobnih za izjemen rezultat, morda tudi presenečenje, visoko kotira Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), lani tretji na dirki vseh dirk Florian Lipowitz, je nekdo, s katerim je treba resno računati za visoko uvrstitev. A analitiki in tudi prireditelji dirke poudarjajo, da se bo zmagi najbolj približal tisti kolesar, ki se bo znal privaditi na vročino, ki naj bi zaznamovala dirko.
Vročina je eno, vlaga pa nekaj povsem drugega
Z ekipnim kronometrom v Barceloni se začenja boj za rumeno majico najboljšega v generalni razvrstitvi Dirke po Franciji. Posledično pa tudi boj z vročino, boj z vlago. Dva dejavnika, ki nista zanemarljiva. "Vsekakor okoliščine, na katere lahko kolesar privadi telo," je v POPkastu povedal zdravnik Kolesarske zveze Slovenije dr. Krištof Knap, kardiolog z diplomo Mednarodnega olimpijskega komiteja iz športne prehrane.
Skupaj z Domnom Novakom, pomočnikom najboljšega kolesarja na svetu Tadeja Pogačarja, sta se dotaknila dodatne obremenitve kolesarjev na dirki, na katero mojstri vrtenja pedal, niso nikoli dovolj dobro pripravljeni.
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