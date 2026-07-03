Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Politika Gospodarstvo Šport Zabava Ostalo
Voyo.si
POPKAST

Vročina na Touru? Obstajajo rešitve!

Ljubljana, 03. 07. 2026 15.26 pred 2 urama 2 min branja 1

Avtor:
Matic Flajšman
Domen Novak in dr. Krištof Knap

Podreditev ekipe osrednjemu cilju, vrhunska oprema, najboljša taktika ... in tudi vročina. Slednja naj bi močno vplivala na razplet letošnje Dirke po Franciji. Dejavnik, ki smo ga v POPkastu pod drobnogled vzeli z zdravnikom dr. Krištofom Knapom in pomočnikom Tadeja Pogačarja Domnom Novakom.

Kdo bo zmagovalec 113. kolesarske Dirke po Franciji? Če se ne zgodi čudež, najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar! A še zdaleč ni edini, ki lahko v rumeni majici zmagovalca prikolesari na Elizejske poljane. Mnogi so mnenja, da se lahko dosežku močno približa njegovi klubski kolega v ekipi Združenih arabskih Emiratov Isaac del Toro, spet drugi, da lahko to uspe Remcu Evenepoelu (Red Bull BORA Hansgrohe), čeprav je splošno mnenje takšno, da lahko njegov uspeh resneje ogrozi le dvakratni zmagovalec Toura Jonas Vingegaard.

Preberi še Vsi iščejo novega Tadeja Pogačarja

Na seznamu sposobnih za izjemen rezultat, morda tudi presenečenje, visoko kotira Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), lani tretji na dirki vseh dirk Florian Lipowitz, je nekdo, s katerim je treba resno računati za visoko uvrstitev. A analitiki in tudi prireditelji dirke poudarjajo, da se bo zmagi najbolj približal tisti kolesar, ki se bo znal privaditi na vročino, ki naj bi zaznamovala dirko.

Vročina je eno, vlaga pa nekaj povsem drugega

Z ekipnim kronometrom v Barceloni se začenja boj za rumeno majico najboljšega v generalni razvrstitvi Dirke po Franciji. Posledično pa tudi boj z vročino, boj z vlago. Dva dejavnika, ki nista zanemarljiva. "Vsekakor okoliščine, na katere lahko kolesar privadi telo," je v POPkastu povedal zdravnik Kolesarske zveze Slovenije dr. Krištof Knap, kardiolog z diplomo Mednarodnega olimpijskega komiteja iz športne prehrane.

Skupaj z Domnom Novakom, pomočnikom najboljšega kolesarja na svetu Tadeja Pogačarja, sta se dotaknila dodatne obremenitve kolesarjev na dirki, na katero mojstri vrtenja pedal, niso nikoli dovolj dobro pripravljeni.

POPkast kolesarstvo domen novak dr. krištof knap tadej pogačar

Bogdan Kronovšek o tem, kako je nastal eden vodilnih evropskih proizvajalcev toplotnih črpalk

24ur.com Vremenska napoved za Katovice: 17 stopinj, kakšna kaplja ... in Slovenci!
24ur.com Katere etape bodo odločale o zmagovalcu Dirke po Franciji?
24ur.com Bogdan Kotnik: 'Ključ do uspeha ACH? Sproščenost!"
24ur.com Vse na enem mestu: vrhunci sredinih tekem Lige prvakov
24ur.com Stuttgart, München, Köln – prihajamo!
Zadovoljna.si O usodi tekmovalcev bo tokrat odločal žreb
24ur.com 'V Franciji moramo vzpostaviti ravnovesje med napadom in obrambo'
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JanezNovak13
03. 07. 2026 17.53
Odmor za hidracijo.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Anne Hathaway navdušuje z nosečniškimi kombinacijami
Sanjsko leto: Še tretja tekmovalka šova bo postala mamica
Sanjsko leto: Še tretja tekmovalka šova bo postala mamica
Zakaj nekateri starši otrokom ne želijo reči, da so lepi?
Zakaj nekateri starši otrokom ne želijo reči, da so lepi?
Skrivnostno življenje otrok modne ikone Donatelle Versace
Skrivnostno življenje otrok modne ikone Donatelle Versace
zadovoljna
Portal
Slovenka obračala poglede v poletni obleki, ki je eden največjih hitov leta
V črni obleki z drznim izrezom je zasijala kot prava diva
V črni obleki z drznim izrezom je zasijala kot prava diva
Po ločitvi od slavnega igralca se je zaljubila v kirurga
Po ločitvi od slavnega igralca se je zaljubila v kirurga
Tako je Georgina podprla Ronalda ob rekordu
Tako je Georgina podprla Ronalda ob rekordu
vizita
Portal
Ali je lani odprta krema za sončenje še varna?
Koliko jajc na teden je res preveč? Odgovor ni takšen, kot ga večina pričakuje
Koliko jajc na teden je res preveč? Odgovor ni takšen, kot ga večina pričakuje
Zakaj raven krvnega sladkorja ni pomembna le za diabetike
Zakaj raven krvnega sladkorja ni pomembna le za diabetike
Ste tudi vi tečni, ko ste lačni? Razlog se skriva v možganih
Ste tudi vi tečni, ko ste lačni? Razlog se skriva v možganih
cekin
Portal
Kako sta slavni dvojčici ustvarili eno najbolj zaželenih luksuznih znamk na svetu?
Španija preseneča s cenami: ponekod za denar dobite več kot na Jadranu
Španija preseneča s cenami: ponekod za denar dobite več kot na Jadranu
5 ključnih vprašanj, o katerih se mora pogovoriti vsak par
5 ključnih vprašanj, o katerih se mora pogovoriti vsak par
'Živim s 350 evri na mesec in mi nič ne manjka': njena odločitev deli ljudi
'Živim s 350 evri na mesec in mi nič ne manjka': njena odločitev deli ljudi
moskisvet
Portal
Umrl je legendarni zlikovec iz Mad Maxa
Skrivnostni mehiški Batman: tatove zalepil na drog
Skrivnostni mehiški Batman: tatove zalepil na drog
Jim Morrison in teorije zarote, ki ne izginejo niti 55 let po njegovi smrti
Jim Morrison in teorije zarote, ki ne izginejo niti 55 let po njegovi smrti
Prihaja davek na velike avtomobile? SUV-ji so postali tako veliki, da jih želijo dodatno obdavčiti
Prihaja davek na velike avtomobile? SUV-ji so postali tako veliki, da jih želijo dodatno obdavčiti
dominvrt
Portal
Kako do bujnih hortenzij: 4 nasveti za čudovit vrt tudi v vročini
Načini, s katerimi v temen prostor vnesete več svetlobe
Načini, s katerimi v temen prostor vnesete več svetlobe
Skriti škodljivec, ki uničuje rast
Skriti škodljivec, ki uničuje rast
Najlepše cveti prav v poletnih mesecih
Najlepše cveti prav v poletnih mesecih
okusno
Portal
7 skutinih peciv, ki jih boste to poletje pripravljali znova in znova
Piknik brez stresa: te jedi pripravite že dan prej
Piknik brez stresa: te jedi pripravite že dan prej
Marelična marmelada z manj sladkorja: poln okus, manj sladkobe
Marelična marmelada z manj sladkorja: poln okus, manj sladkobe
Največje napake pri pripravi bučk: zato so pogosto vodene
Največje napake pri pripravi bučk: zato so pogosto vodene
voyo
Portal
Intervju z Madonno
Verstappen: Anatomija prvaka
Verstappen: Anatomija prvaka
Truplo
Truplo
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763