Vsak gol bi zamenjala za kakšno točko več

Rokometašice Krima Mercatorja bodo v Stožicah proti Metzu odigrale še zadnjo domačo tekmo Lige prvakinj v koledarskem letu 2024. Po štirih zaporednih zmagah na začetku evropskega popotovanja so slovenske državne prvakinje dvakrat okusile grenkobo poraza. Bolel je predvsem domači, ko so v Ljubljani zmago slavile igralke CSM Bukarešte. "Tisto nas je res potrlo, a že proti Ferencvarošu smo pokazale drugačen obraz, napake v napadu so nas stale boljšega izplena, ampak ni konec sveta," optimistično zre v prihodnost kapetanka Ana Gros, ki skupaj s soigralkami odšteva dneve do obračuna s francoskimi prvakinjami.

Z Metzom so nazadnje igrale pred skoraj letom dni, za nameček je bil lanski spored enak, torej najprej z njimi doma, nato še na gostovanju. "Menim, da je Krim v letošnji sezni boljša zasedba, kot je bil v tekmovalnem letu 2023/24, da imajo še nekaj več, predvsem pa ni zanemarljivo, da imajo izjemno dobro vzdušje v slačilnici," pred obračunom s Francozinjami razmišlja strokovna sodelavka Kanala A, ko je govora o ženskem rokometu Barbara Lazović. Še dobro se spominja 12. novembra lani, ko je Metz gostoval v Ljubljani, zmagal z 28:22, nato pa četo Dragana Adžića ugnal še v Franciji (40:31).