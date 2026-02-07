Naslovnica
Vsak malo večji tajkun bi danes imel svojo kmetijo!

07. 02. 2026 11.28

Avtor:
Alenka Arko
Popkast

Slovenija ima premalo kmetijske zemlje, boj za vsak hektar je oster, ko se kaj pojavi na trgu, še posebej v nekaterih predelih Slovenije, kot je Gorenjska, se takoj prijavi 40, 50 ponudnikov, ki bi zemljo kupili. Tako v našem Popcastu med drugim pripoveduje dolgoletni profesor na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani dr. Emil Erjavec.

Med njimi so tudi takšni, ki niso kmetje, ki sami ne bi pridelovali, obdelovali. Tudi v Sloveniji, ne sicer v veliki meri, pa vendarle prihaja do špekulativnih nakupov zemljišč, na katerih potem delajo najeti delavci. To je tudi zaradi načina, kako Evropska unija deli denar, namenjen kmetijstvu in živinoreji.

Kot bi dejal Superhik iz Alana Forda, vzameš revnim in daš bogatim. Tako s prispodobo dr. Erjavec opiše sistem razdeljevanja evropskega denarja za kmetijstvo. Na ravni Unije kar polovico denarja, ki ga je še vedno ogromno, dobi 5 odstotkov prosilcev.

In še, kot da bi škropil po velikem sistemu, pravi, kogar zadane, ga zadane, pomemben del subvencij dobijo tisti, ki hrane sploh ne pridelujejo. Več pa dobijo tisti, ki imajo več hektarjev.

Pojasnjuje tudi, zakaj je bilo toliko protestov pri nedavnem razpisu za pomoč gorskim kmetijam pri nas, ko je denar dobilo nekaj več kot 60 kmetij, prijavilo se jih je več kot 200.

Slovensko kmetijstvo se tako kot tudi drugje po Evropi sooča s propadom tradicionalnih kmetij. Iz tega se jih je resda izvilo nekaj, ki so ubrali pot inovativnega, trajnostnega kmetovanja, vendar premalo, morda jih je kakšnih 2 tisoč, pravi dr. Erjavec, od skupno okoli 70 tisoč v Sloveniji.

Kmetijstvo pri nas je polno klišejev in stereotipov

Dr. Erjavec izjemno dobro pozna razmere na podeželju. Opozarja na več stvari, med drugim, da je mladim, ki bi radi uvajali drugačen način kmetovanja, zelo težko prepričati domače, tudi zato ima Slovenija enega najnižjih deležev mladih kmetov v Evropi.

Velik problem je tudi sociala. Kdo, pravi, je sploh slišal za tisoče kmetic, ki so delale celo življenje in so brez evra pokojnine. Kdo za tiste, ki umrejo v revščini, brez elektrike, sami.

Ali kmetje vedno rabijo grešnega kozla?

Šokiran sem, pravi dr. Erjavec, kako vse poteka kot iz kakšnega političnega učbenika, ko nekdo na vrhu hierarhije, lahko politična stranka, z zelo enostavnimi sporočili usmeri jezo ljudi v nekoga ali nekaj, naj bodo to migranti ali pa sporazum Mercosur. Čez 20 let, pravi, se bodo vsi čudili, zakaj smo se tako branili za Evropo ugodnega sporazuma. Trg zagotovo ne bo preplavljen z izdelki, uvoženimi iz držav Latinske Amerike, v Bruslju pa tudi razmišljajo, da bi zaposlili dodatnih 500 inšpektorjev, ki bi nadzorovali kakovost uvožene hrane.

Bomo v Tivoliju sadili krompir?

Za koliko časa bi imeli hrano, če bi se meje zaprle? Strašiti je nedostojno, poudarja dr. Erjavec, strašiti, da bomo lačni. Dokler smo del tako velike skupnosti, kot je Evropska unija, bo hrane dovolj. Zalog je dovolj, in kot se je pokazalo pri epidemiji covida, lačni nismo bili kljub skoraj popolnemu zaprtju družbe.

Resda so nekatere države, kot je Švica, znova aktivirale natančne načrte, kako nahraniti ljudi, katera športna igrišča bodo spremenili v njive krompirja in podobno. Saj mi bi tudi lahko, se pošali dr. Erjavec, sadili v Tivoliju.

Kaj je prihodnost slovenskega kmeta? Je to zadružništvo? Zakaj pri nas ne zaživi v večjem obsegu? Kdo zares kroji cene hrane? Kako mestni in tisti s podeželja vidimo drug drugega? Vse to in še več v pogovoru z dr. Emilom Erjavcem v Popcastu.

kmetijstvo popkast
KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
BBcc
07. 02. 2026 12.07
Kaj je SDS naredil za kmete? Kmetje? Sprejel je na ravni Evrope sporazum, ki škoduje našemu kmetu. Zato volimo SDS in Logarja satelita.👏🏻
Odgovori
+1
2 1
BBcc
07. 02. 2026 12.24
Kateri kmet ve??
Odgovori
0 0
vlahov
07. 02. 2026 12.02
Komunizem sovraži kmete , ker ima svojo glavo in denar.
Odgovori
+0
2 2
BBcc
07. 02. 2026 12.08
SDS sovraži kmeta to so dokazali s sprejemom sporazuma na ravni Evrope. Bravo SDS.🤦🏻‍♀️
Odgovori
+1
2 1
vlahov
07. 02. 2026 12.01
Kmet dobi 10 centov za kg krompirja .
Odgovori
0 0
mr.poper
07. 02. 2026 11.58
Zadružništvo je bilo eno najslabših možnih sistemov saj ni zagotavljalo izplačila na datum ker so glede izplačila lagali zavajali in pridno obračali težko prigaran denar . Osebno menim da je najboljša spodbuda odkupna cena pridelka in da kmet ne zapravlja časa na stojnicah Ponudba bi morala biti JAVNA po možnosti brez presežkov .Za uravnavanje bi morale skrbeti nekakšne firme z koncesijo in ODGOVORNOSTJO ,ne pa nekakšni špekulanti in bleferji .
Odgovori
+2
2 0
berger 2
07. 02. 2026 11.55
Pri razpisu za gorske kmetije se jih je prijavilo cca 200, dobilo pa jih je samo 60. To je za to, ker so zmanjšali predvidena sredstva. Prvotno je bilo predvidenih 20 mio € na koncu jih je bilo samo 7 mio €, ostalo je vlada razporedila drugam !!!!!! Dejstvo je, da je ta leva vlada nastrojena proti kmetom in podeželju. V vladi so " ponosni nasledniki Partije " ,ki je kmete preganjala / Moj ata socialistični kulak to dobro opisuje
Odgovori
+1
2 1
bučk
07. 02. 2026 11.53
vsi so polni besed kako bi kmetovali, nazadnje pa vsi gradijo stanovanja za trg ali naložbo
Odgovori
-1
0 1
bučk
07. 02. 2026 11.51
res zanimivo, pa ravno na gorenjskem se ogromno travnikov spreminja v zazidljive parcele
Odgovori
+3
3 0
proofreader
07. 02. 2026 11.46
Že dolgo nismo imeli vlade, ki bi bila tako nastrojena proti kmetom kot Golobova.
Odgovori
+5
6 1
bibaleze
