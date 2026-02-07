Vsak malo večji tajkun bi danes imel svojo kmetijo!

Med njimi so tudi takšni, ki niso kmetje, ki sami ne bi pridelovali, obdelovali. Tudi v Sloveniji, ne sicer v veliki meri, pa vendarle prihaja do špekulativnih nakupov zemljišč, na katerih potem delajo najeti delavci. To je tudi zaradi načina, kako Evropska unija deli denar, namenjen kmetijstvu in živinoreji.

Kot bi dejal Superhik iz Alana Forda, vzameš revnim in daš bogatim. Tako s prispodobo dr. Erjavec opiše sistem razdeljevanja evropskega denarja za kmetijstvo. Na ravni Unije kar polovico denarja, ki ga je še vedno ogromno, dobi 5 odstotkov prosilcev.

In še, kot da bi škropil po velikem sistemu, pravi, kogar zadane, ga zadane, pomemben del subvencij dobijo tisti, ki hrane sploh ne pridelujejo. Več pa dobijo tisti, ki imajo več hektarjev.

Pojasnjuje tudi, zakaj je bilo toliko protestov pri nedavnem razpisu za pomoč gorskim kmetijam pri nas, ko je denar dobilo nekaj več kot 60 kmetij, prijavilo se jih je več kot 200.

Slovensko kmetijstvo se tako kot tudi drugje po Evropi sooča s propadom tradicionalnih kmetij. Iz tega se jih je resda izvilo nekaj, ki so ubrali pot inovativnega, trajnostnega kmetovanja, vendar premalo, morda jih je kakšnih 2 tisoč, pravi dr. Erjavec, od skupno okoli 70 tisoč v Sloveniji.