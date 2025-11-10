Slovenija v reprezentanci nima le bratov Štern (Tonček in Žiga), ampak tudi brata Kržič. Srednja blokerja ACH Volleyja sploh prvič v karieri igrata skupaj, saj v mlajših starostnih kategorijah te možnosti nista imela. Med njima je namreč dve leti razlike, torej ravno toliko, kot znaša starostna razlika med selekcijami. "Ja res se je to zgodilo šele sedaj, za kar sva hvaležna ACH Volleyju. Je pa lepo igrati v klubu z bratom. Nekaj, kar je dano redkim. Drug drugemu sva velika opora. Sploh v težkih trenutkih," je v POPkastu povedal Janž Janez Kržič, eden stebrov udarne postave oranžnih zmajev v letošnji sezoni.

Janž Janez Kržič in Jošt Kržič FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Starejši od bratov Kržič se dobro dopolnjuje z Alenom Pajenkom, se od njega uči, prejema informacije, zaradi katerih je lahko vsak dan boljši. In želi si napredovati, da bi izpolnil športne sanje. Ta hip pa oba živita za enak cilj – da bi s soigralci preskočili evropsko oviro v kvalifikacijah Lige prvakov imenovano Dinamo iz Bukarešte. "Spomin na prvo tekmo resnično ni najlepši. A prepričan sem, da bo slika v domači dvorani povsem drugačna. Kot je dvorana Tivoli nekaj drugega, kot je bilo prizorišče prvega dvoboja. Ko nam veter v jadra dajejo naši navijači je to druga pesem. Čutiš 'silo' s tribune," se je slikovito izrazil mlajši od bratov Kržič Jošt.

Podpora in iskrenost

Če Janž Janez Kržič uživa izdatno podporo Igorja Kolakovića, za kar se vedno znova oddolži z dobrimi predstavami, dve leti mlajši Jošt šele okuša igranje na najzahtevnejši ravni. Posledično evropske preizkušnje spremlja s klopi, opazi vse tisto, kar starejši brat počne na igrišču. In ga na to tudi opozori, ko je tekma končana oz. ko ga o določenih stvareh povpraša. "Imava dogovor, da ni skrivalnic. Vse si poveva v obraz, iskrenost šteje," je dodal 20-letni Jošt Kržič, ki v prenovljenem ACH oz. slovenski reprezentanci v malem, priložnost za napredek dobiva v prvi vrsti na tekmah, za katere srbski trener presodi, da so primerne zanj. Sicer pa je neskončno vesel prihoda izkušenih Tineta Urnauta, Gregorja Ropreta, Tončka Šterna in Alena Pajenka. Od vsakogar namreč prejema koristne napotke, ki mu samo pomagajo pri razvoju.

Kako odmisliti odbojko? Na kmetiji!