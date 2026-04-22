Vsi iščejo novega Tadeja Pogačarja

Najboljši kolesarji na svetu so osredotočeni na Ardenske klasike, s preizkušnjo Amstel Gold so opravili (zmage se je veselil Remco Evenepoel), pred njimi sta Valonska puščica in četrti spomenik sezone Liege – Bastogne – Liege. A v svetu kolesarstva je ta hip stalnica le ena, 239 tednov je na vrhu lestvice Mednarodne kolesarske zveze (UCI) Tadej Pogačar. 27-letnik, ki se je zaradi svoje izjemnosti znašel na seznamu izbrancev, ki so se potegovali za športnega Oskarja oz. nagrado Laureus. "Morda je tisto nekaj kar je zmanjkalo Tadeju do nagrade še večja prepoznavnost kolesarstva, kot športa v svetu, čeprav ta raste iz dneva v dan. Je pa dejstvo, da če bi mene vprašali, kaj je minulo sezono zmagal Carlos Alcaraz, tudi ne vem. Dejstvo je, tenis je, kot denimo nogomet, globalno gledano, izjemno velik šport," se je omenjene teme v POPkastu dotaknil dolgoletni pomočnik Pogačarja, danes športni direktor razvojne ekipe Združenih arabskih Emiratov, ki se že kali v svoji vlogi tudi na ravni svetovne serije.