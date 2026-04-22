Vsi iščejo novega Tadeja Pogačarja

Ljubljana, 22. 04. 2026 12.11 pred 3 urami 1 min branja 0

Avtor:
Matic Flajšman
Marko Džalo in Jan Polanc

Izjemnost Tadeja Pogačarja, dogajanje pri Ineos Grenadiers, kam lahko poseže francoski čudežni deček Paul Seixas, koliko je od lani do letos napredovalo kolesarstvo. Le nekatere od tem, ki smo se jih dotaknili v POPkastu z Markom Džalom (Ineos Grenadiers) in Janom Polancem (UAE Team Emirates XRG).

Najboljši kolesarji na svetu so osredotočeni na Ardenske klasike, s preizkušnjo Amstel Gold so opravili (zmage se je veselil Remco Evenepoel), pred njimi sta Valonska puščica in četrti spomenik sezone Liege – Bastogne – Liege. A v svetu kolesarstva je ta hip stalnica le ena, 239 tednov je na vrhu lestvice Mednarodne kolesarske zveze (UCI) Tadej Pogačar. 27-letnik, ki se je zaradi svoje izjemnosti znašel na seznamu izbrancev, ki so se potegovali za športnega Oskarja oz. nagrado Laureus. "Morda je tisto nekaj kar je zmanjkalo Tadeju do nagrade še večja prepoznavnost kolesarstva, kot športa v svetu, čeprav ta raste iz dneva v dan. Je pa dejstvo, da če bi mene vprašali, kaj je minulo sezono zmagal Carlos Alcaraz, tudi ne vem. Dejstvo je, tenis je, kot denimo nogomet, globalno gledano, izjemno velik šport," se je omenjene teme v POPkastu dotaknil dolgoletni pomočnik Pogačarja, danes športni direktor razvojne ekipe Združenih arabskih Emiratov, ki se že kali v svoji vlogi tudi na ravni svetovne serije.

Se pa v kolesarskem svetu nekaj ni spremenilo – vse ekipe iščejo novega Tadeja Pogačarja, iščejo popolnost in recept za zmagovanje. Trenutno je pod posebnim povečevalom Paul Seixas. Ena od tem najnovejšega POPkasta.

POPKAST kolesarstvo jan polanc marko džalo
bibaleze
Portal
Rodila je pri 17 letih in sinu lagala, da je njegova sestra
6 znakov depresije pri očetih, ki jih skoraj vsi spregledamo
6 znakov depresije pri očetih, ki jih skoraj vsi spregledamo
Koliko časa še pred zasloni? Razlogi za družinski odklop
Koliko časa še pred zasloni? Razlogi za družinski odklop
Rihanna prvič pokazala hčerko, že zdaj je prava modna ikona
Rihanna prvič pokazala hčerko, že zdaj je prava modna ikona
zadovoljna
Portal
Viralni posnetek ženske, ki se ni zmenila za Harryja in Meghan
Iz bolečine je nastala ena njenih najlepših in najbolj iskrenih pesmi do zdaj
Iz bolečine je nastala ena njenih najlepših in najbolj iskrenih pesmi do zdaj
Neža in Karmen sta svojo pot začeli v garaži
Neža in Karmen sta svojo pot začeli v garaži
Ganljiv trenutek princese, ki je ogrel srca v palači
Ganljiv trenutek princese, ki je ogrel srca v palači
vizita
Portal
Začelo se je kot prehlad, končalo z izgubo ravnotežja
Kdaj je drhtenje lahko znak Parkinsonove bolezni
Kdaj je drhtenje lahko znak Parkinsonove bolezni
Zakaj se napihnjenost in zaprtost pojavita tudi pri zdravem prehranjevanju?
Zakaj se napihnjenost in zaprtost pojavita tudi pri zdravem prehranjevanju?
Motnje spanja: kdaj so lahko znak resnih težav z možgani
Motnje spanja: kdaj so lahko znak resnih težav z možgani
cekin
Portal
Le ena država se lahko popolnoma prehrani sama
Dolgoročno vlaganje brez zapletov: zakaj je ta račun vse bolj priljubljen
Dolgoročno vlaganje brez zapletov: zakaj je ta račun vse bolj priljubljen
V treh mesecih izginilo več kot 20.000 kripto milijonarjev
V treh mesecih izginilo več kot 20.000 kripto milijonarjev
Najbogatejši Ukrajinec za stanovanje v Monaku odštel 471 milijonov
Najbogatejši Ukrajinec za stanovanje v Monaku odštel 471 milijonov
moskisvet
Portal
Umrl legendarni kitarist in ikona rock glasbe
Nenavadne sanje o goloti – veste, kaj pomenijo?
Nenavadne sanje o goloti – veste, kaj pomenijo?
Razkrila biseksualnost in novo partnerico
Razkrila biseksualnost in novo partnerico
Ali veste, kakšen pomen ima Mercedesova zvezda?
Ali veste, kakšen pomen ima Mercedesova zvezda?
dominvrt
Portal
Pozor, nevaren hrošček lahko povzroči opekline kože
Če imate na vratih pečice krpo, jo takoj odstranite
Če imate na vratih pečice krpo, jo takoj odstranite
Vreme do konca poletja: suh april, moker maj in vroče poletje – kaj čaka vaš vrt?
Vreme do konca poletja: suh april, moker maj in vroče poletje – kaj čaka vaš vrt?
Gradnja hiše: največje napake, ki jih delamo sami
Gradnja hiše: največje napake, ki jih delamo sami
okusno
Portal
Pozabljena sladica naših babic, ki jo danes spet odkrivamo
Sašo Stare o svojem kuharskem adutu: "Takoj za originalom je moja različica"
Sašo Stare o svojem kuharskem adutu: "Takoj za originalom je moja različica"
Najbolj zdrav obrok na svetu? Sestavljajo ga le 4 sestavine
Najbolj zdrav obrok na svetu? Sestavljajo ga le 4 sestavine
Ekstra okusna jed, pripravljena v samo 30 minutah
Ekstra okusna jed, pripravljena v samo 30 minutah
voyo
Portal
Modri ogljik
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
Delovna akcija
