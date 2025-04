Wings for Life World Run: Ko tečeš za tiste, ki ne morejo

Gosta epizode sta Peter Kauzer – vrhunski kajakaš, olimpijec in strasten športnik, ki nas navdušuje tudi s svojo predanostjo tekaškim izzivom, in Nino Batagelj , ki je z Wings for Life povezan tako kot udeleženec kot ambasador. Peter Kauzer, slovenski kajakaš na divjih vodah, nam je zaupal, da je voda že od nekdaj prisotna v njegovem življenju, saj je bil tudi njegov oče profesionalni kajakaš. Petru kajakaštvo predstavlja več kot zgolj tekmovanje – je njegova življenjska strast in prva ljubezen . Vedno znova se rad vrača k naravi, tudi, ko ima pavzo na nivoju tekmovanj, ostaja aktiven in v naravi.

Ko ti en skok spremeni življenje

"V vodo sem skočil na glavo, voda ni bila dovolj globoka in sem si zlomil vrat, poškodoval vratni del hrbtenjače, kar pomeni, da od ramen dol nimam nekih funkcij," pove brez olepševanja. Poškodba je za vedno spremenila njegovo telo, a ne duha. Nino je po nesreči izgubil motorične funkcije v rokah in nogah, a ostal zvest svoji vedrini in jasnemu pogledu na svet: "Načeloma sem pri sebi opazil, pa tudi kolikor sem videl, ljudje se ne spremenimo." Ne verjame, da bi ga preizkušnja kot človeka bistveno spremenila – bolj kot to mu je prinesla jasnost. Pravi, da je veliko odvisno od tega, kdaj se ti kaj takega zgodi. Zrelost, izkušnje in osebna rast igrajo ključno vlogo pri tem, kako se človek sooči z življenjem po nesreči. "Če pomislim za nazaj, nisem imel ob poškodbi kristalno zastavljenih ciljev za življenje in kaj si želim v življenju, kot imam to sedaj," pove premišljeno. Ninova zgodba ni le o poškodbi – je zgodba o ponovnem iskanju smisla, o prilagoditvi in notranji moči. Je opomnik , da nas življenje lahko postavi pred težke izzive, a tudi, da imamo v sebi sposobnost, da iz njih ustvarimo nekaj globljega – novo pot, nov začetek .

To se lahko zgodi vsakemu od nas

V tej zgodbi se vidi, da nesreča nikoli ne počiva in tukaj velja slovenski pregovor, da se moramo prepričati o globini vode, preden skočimo. Kot pravi Nino Batagelj, časa nazaj ne moreš zavrteti, pač vzameš to, kar imaš, in iz tega poskusiš nekaj narediti.

'To je moja prva ljubezen' – Peter ostaja predan športu tudi po letih vrhunskih dosežkov

Peter, dolgoletni vrhunski športnik, nam je z nasmehom zaupal, kaj ga še vedno žene naprej, kljub številnim letom tekmovanj in treningov na najvišji ravni. "To je moja prva ljubezen in od prve ljubezni se težko ločiš," pravi z iskrenostjo, ki takoj razkrije, kako globoko je šport prepleten z njegovim življenjem. Šport zanj ni le obveznost ali rutina – je način življenja. Peter se opisuje kot 'športen tip človeka', ki preprosto ne more brez gibanja. Njegova aktivnost ni omejena le na treninge, temveč je del vsakdana, ki mu daje energijo, smisel in notranje zadovoljstvo. Posebno vlogo pri njegovi vztrajnosti ima tudi družina, ki mu stoji ob strani in mu nudi neomajno podporo: "Tudi moja družina je vpeta v to. S podporo z vseh strani ni težko vztrajati," pove s hvaležnostjo. Ob misli na "normalno službo" pa se nasmehne in odkrito prizna: "Ne predstavljam si, da bi moral zdaj zaključiti in biti v pisarni osem ur." Njegovo srce bije v ritmu športa. In za zdaj tam tudi ostaja.

Tudi Petrova hčerka stopa po njegovih stopinjah

Peter ni predan športu le kot posameznik – šport je prepleten tudi z njegovim družinskim življenjem. Skupaj z ženo, nekdanjo atletinjo, sta že od začetka delila podobne vrednote in pogled na svet. Oba sta "športna tipa človeka", ki sta skozi gibanje in zdrav življenjski slog gradila svojo pot – in želela podobno tudi za svojo hčerko. V času, ko se svet mladih vse bolj seli na družbena omrežja, sta se zavestno odločila, da svojo hčerko usmerita stran od digitalne zasvojenosti. "Enostavno sva bila oba mnenja, da zaradi življenja mladih in socialnih omrežij niso več v realnem svetu," pove Peter iskreno. "Otroci se mi kar malo smilijo, da ne doživljajo takega otroštva, kot smo ga mi doživeli." Njuna hčerka se je na koncu odločila, da bo šla po očetovih stopinjah. "Na koncu se je odločila, da bo delala to, kar delam jaz, in meni je super, saj ji lahko tudi sam največ pomagam," pravi Peter s ponosom. Ob tem pa dodaja, da je bila pravzaprav vse življenje že vpeta v ta svet – družinske priprave, potovanja na tekme in skupni treningi so bili vedno del njihovega vsakdana. Za Petra je največja zmaga prav to: da lahko ljubezen do športa predaja naprej in jo živi skupaj s svojo družino.

Wings for Life World Run je globalni dobrodelni tek, ki poteka maja vsako leto. Moto je tečemo za tiste, ki tega ne morejo. Z vašo udeležbo pomagate pri plemenitem cilju, saj gre 100 % vaših startnin neprofitni organizaciji Wings for Life, ki pomaga najti zdravilo za poškodbe hrbtenjače. Tek je edinstven, saj se ga na tisoče ljudi po vsem svetu udeležuje popolnoma ob istem času – ali tečejo na uradnem teku ali so povezani z aplikacijo. Še ena dobra stvar je, da imaš priložnost videti, kako daleč lahko tečeš, brez kakršnega koli pritiska. Ni predpisane razdalje. Obstaja premikajoča se ciljna črta, zasledovalno vozilo, ki vas lovi s čedalje večjo hitrostjo! Šele ko vas ujame, bo vašega teka konec in lahko praznujete.

Del mozaika, ki pomeni ogromno

Za Petra Kauzerja, enega najbolj prepoznavnih obrazov slovenskega športa, je udeležba na tem dogodku nekaj, kar nosi s seboj s ponosom. Kljub številnim medaljam in dosežkom ostaja preprost in srčen. "Glej, nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi," pravi Peter z značilno sproščenostjo, ki pa skriva globoko zavedanje o pomenu dogodka. "Če si lahko en delček tega mozaika, ko bo na koncu mogoče nekaj iz tega dejansko res prišlo do zdravila ... Meni to ni težko, pa še zelo fajn je." Med tistimi, ki čutijo to poslanstvo, je tudi Nino Batagelj, ki poudarja pomen širjenja zavedanja in empatije: "Opažam, da so ljudje pripravljeni pogledati tudi na drugo plat zgodbe. Da vidijo, da smo na svetu tudi ljudje, ki smo se poškodovali," pravi s hvaležnostjo. Po njegovem je največja zmaga dogodka ravno to, da so ljudje ozavestili, prepoznali pomen in – pomagajo. "Smo v enem trenutku enakih misli: gremo čim dlje preteči, dokler te avto zadaj ne ujame," opisuje simboliko dogodka, kjer vsak pretečeni kilometer šteje – ne le za osebni dosežek, ampak za življenje nekoga drugega. Peter in Nino sta dokaz, da šport ni le tekmovanje, temveč tudi most med ljudmi, moč spremembe in srčnost v gibanju za višji cilj.

Dogodek podpira neprofitno dobrodelno organizacijo Wings for Life. Po vsem svetu namreč na milijone ljudi trpi zaradi posledic poškodbe hrbtenjače. V več kot polovici primerov je do poškodbe prišlo zaradi prometne nesreče ali padca. Zgodi se lahko vsakomur. Fundacija Wings for Life ima cilj najti zdravilo za poškodbo hrbtenjače. Od leta 2004 je fundacija Wings for Life financirala raziskovalne projekte in klinične študije po vsem svetu.