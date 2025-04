Pogačar prvič na Pariz-Roubaix: Ali se bo kosal z najboljšimi na svetu?

Prva kolesarska dirka Pariz – Roubaix je bila na sporedu davnega leta 1896, v 129 letni zgodovini so izpeljali 121 preizkušenj, za slovenske kolesarske navdušence pa bo letošnja izvedba še posebej zanimiva. Na startu bo namreč prvič v karieri, ko je govora o ravni svetovne serije, tudi najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar. 26-letnik je sicer v mladinskih kategorijah dvakrat nastopil na preizkušnji, se s konkurenti pomeril na 17 tlakovanih odsekih, zloglasni Arnberg pa je prevozil na dirki po Franciji, ko je naganja tekmecem strah v kosti. Jasno je bilo, da bo slej, kot prej napočil trenutek, ko si bo zaželel dirkati v t.i. severnem peklu, saj iz leta v leto išče izzive.

Ta bo morda celo največji doslej, saj gre za dirko, kjer ni prostora za napake, kjer je na preizkušnji ne le kolesar, ampak tudi material. "Nisem presenečen, da se je Tadej odločil, kot se je. Ko sem videl prve posnetke, kako 'leti' po kockah, mi je bilo hitro jasno, da se bo odločil za dirkanje na Pariz – Roubaix," je v POPkastu povedal selektor slovenske mladinske reprezentance Nace Korošec, ki je pred letom dni, do zmage pomagal Jakobu Omerzelu in drugega mesta Erazmu Valjavcu: "V tem obdobju se še posebej rad spominjam, kako je bilo. Definitivno so to trenutki, ki jih bom pomnil celo življenje."

Kot Kristijan Koren, ki je devetkrat nastopil na omenjeni dirki, jo sedemkrat zaključil, ob prvem nastopu leta 2010 pa osvojil 23. mesto. "Leta 2010 sem jo prvič vozil, čeprav je sploh nisem imel v programu. Spomnim se, da sem moral na dirki po Baskiji odstopiti, da sem sploh ujel dirko. Kolesarji, ki so imeli preizkušnjo v programu, so bili že v popolnosti osredotočeni na Roubaix, nato pa sem se priključil še jaz. In zanimivo, na koncu sem bil rezultatsko tudi najuspešnejši član ekipe," je dodal športnik iz Budanj pri Ajdovščini.

Najboljša slovenska uvrstitev na zloglasni dirki Pariz – Roubaix doslej je v lasti Mateja Mohoriča (Bahrain Victorious), leta 2022 je dirko z veliko smole končal na 5. mestu, potem, ko je imel najprej slabih 40 kilometrov pred ciljem defekt, nato pa še poizkusil z napadi, a bil za najhitrejše tri v cilju, prepočasen. Na 122. ediciji dirke bo prvič v karieri nastopil najboljši kolesar na svetu Pogačar. Ob Nizozemcu Mathieju van der Poelu, Belgijcu Woutu van Aertu, Dancu Madsu Pedersenu in Italijanu Filippu Ganni, eden tistih, ki so pred dirko pod posebnim povečevalom.