'Za proruskega so me razglašali tisti, ki so sami sodelovali z Rusijo'

Klemen Grošelj , ki je bil izvoljen v Evropski parlament na listi stranke, ki je ni več, to je stranke Marjana Šarca, se bo zdaj potegoval za mesto na listi stranke Svoboda. Grošelj je tudi strokovnjak za vojaška in mednarodna vprašanja. Kako primeren je bil po njegovem odziv Evropske unije na spopad na Bližnjem vzhodu? V EU, ki bije že boj same s seboj v teh tednih, ko njeni predstavniki iščejo prave besede, imajo težave z dikcijo, kako nekaj povedati, da ne bo nihče užaljen. Rešitev Grošelj še vedno vidi v dveh državah, ob tem, da meni, da bi se morali z dela palestinskega ozemlja umakniti izraelski priseljenci. Poudarja, da je najbolj nevaren trenutek, ko bi lahko spopadi eskalirali tudi širše v regiji, že mimo.

Poslanci so idioti

Kako ob tem kritično ocenjuje vlogo komisarja za širitev, Madžara Varhelya, ki je znan po izjavi, da so poslanci idioti?

In kaj meni o novo ustanovljenem Inštitutu Boruta Pahorja za pomoč državam Balkana?

Kako se odločajo poslanci, ko gre za okolje, na primer za omejitev rabe fitofarmacevtskih sredstev, pesticidov? Zaradi zavrnitve predloga uredbe o zmanjšanju uporabe pesticidov v EU do leta 2030 je prišlo do javnega obračunavanja med slovenskimi poslanci v EU. Na prvi pogled je paradoksno, ker so proti glasovali poslanci, ki se, vsaj zgleda tako, bolj zavzemajo za okolje. Zakaj?

Kako močan je vpliv lobistov? S kom se sestaja Grošelj? Poslanec ob tem opozarja tudi na vplive, ne samo na poslance v parlamentu, ampak predvsem na Evropsko komisijo in da bi to moralo postati bolj transparentno.

Kaj pričakuje v predvolilni kampanji, kakšne poudarke? Bo fokus na migrantih?

Kako nekoliko od daleč vidi dogajanje v domači politiki?

Nekatere stvari, odzivi pravi, ga kar presenečajo, posebej, ker jih lahko primerja s tujimi izkušnjami. Tako na primer ga je v zadnjem času presenetil zelo oster odziv zdravnikov ob predlogu zakona, da bi morali vsi pomagati in priskočiti na pomoč, ko gre za izredne razmere, kot je bila na primer epidemija covida.

Nekateri njegovi kolegi iz Nemčije, poslanci v Evropskem parlamentu, ki so po poklicu zdravniki, pravi, so bili ob epidemiji vpoklicani. In še med dopustom so se posebej usposabljali, da so lahko pomagali bolnikom s covidom ...