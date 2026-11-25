Zakaj je Norveška podeljevala licence, kot po tekočem traku, za tako neraziskano področje, kot je globokomorsko rudarjenje, torej kopanje na več kilometrih morske globine? 99 odstotkov tega območja je še neraziskanega, lahko bi na primer izgubili na tisoče živalskih vrst, ki jih sploh še odkrili nismo, dvigovale bi se usedline in tako naprej. To je eden izmed primerov, ki jih je več let raziskoval in jih v svoji knjigi Vroči sever – frontna črta prihodnosti opisuje novinar in avtor Boštjan Videmšek. Z njim smo se pogovarjali v Popkastu.

Bitka za minerale, poti vodijo k orožarski industriji

Za tem so številni interesi, pravi, rudarske, naftne, orožarske industrije. Najbolj me je presenetilo, dodaja, ko sem se na Norveškem pogovarjal s kolegi in nasploh ljudmi in skoraj nihče o teh načrtih ni vedel ničesar ali jih niso preveč zanimali. Gre za morsko območje, veliko vsaj za 26 Slovenij, in to je samo Norveška, po morskem dnu že kopljejo in iščejo rudnine, minerale tudi druge države. Na splošno, pravi, poteka velika bitka za minerale, veliko poti vodi, ko gre za Norveško, v nemško orožarsko industrijo. Znanstven diskurz je tukaj vržen pod kamion, pod cisterno, pravi.

Namesto smučarskih središč in idiličnih jezer rudnik urana

Na Švedskem, v prekrasni pokrajini, kjer so tudi znana smučarska središča, pa jezera, viri pitne vode za veliko ljudi – del območja je tudi prebivališče Samijev, domorodnega ljudstva – so pred časom prebivalci dobili uradna vladna pisma, da naj se odselijo. Za odkup domov so jim ponudili približno tretjino tržne cene. Ker da so pod njihovimi idiličnimi hiškami odkrili morebitna nahajališča rude, in to ne kar katerekoli, ampak uranove. In tudi švedska vlada je po hitrem postopku podeljevala licence tujim korporacijam, ki bi kopale uranovo rudo. Ljudje so se, kot pripoveduje Videmšek, na lokalni ravni organizirali in uprli in zaenkrat projekt stoji.

Na Finskem zna vsak uporabljati protitankovsko orožje

Kako je na finsko-ruski meji, dolgi več kot 1300 kilometrov? Finska, kjer še zdaj živi spomin na vojno s Sovjetsko zvezo leta 1939 in kjer menda vsak, kot pravi lokalna šala, zna ravnati s protitankovskim orožjem? Kako je v Kirkenesu, kraju na skrajnem severu Norveške, ki velja za nekakšno vohunsko prestolnico sveta, kraju na meji med Natom in Rusko federacijo, ki je prav blizu polotoka Kola, kjer je eden največjih arzenalov orožja na svetu, tudi jedrskega, ruskega seveda? Se na severu čuti večja ogroženost in zato tudi večji poudarek militarizaciji nasploh? In ob tem ostaja vse bolj ob strani podnebje, okolje. Kot pravi Videmšek, zeleni prehod je umrl v Donbasu.

Boštjan Videmšek FOTO: Luka Kotnik

Goreti bi morali vsi alarmi na najvišjih ravneh!

Videmšek pripoveduje, kako so se pred dvema letoma z ladjo vozili blizu Svalbarda, tam, kjer bi morje moralo biti, vsaj deloma, zamrznjeno, je bila temperatura površinske vode 11 stopinj, zraka pa prijetnih pomladansko mediteranskih 20 stopinj. Podatki, ob katerih bi morali goreti vsi alarmi na najvišjih ravneh odločanja. Pa ne. Kot tudi ne ob podatkih, da se Arktika segreva štirikrat hitreje kot ostali deli sveta, nekateri predeli celo sedemkrat hitreje. Pospešeno izginja led, živalske vrste se mukoma prebijajo, tudi izumirajo, tali se permafrost, pojavljajo se več sto metrov globoke metanske luknje. Prav lahko se zgodi, da bo približno milijarda ljudi, ki živi v priobalnih območjih, postala množični podnebni begunec. In to ne enkrat v prihodnosti.

Če bi bil optimist, bi pomenilo, da nimam pravih informacij