Zabada nož, ven, noter, leta in leta, potem pa se lahko ob eni sami živali zlomi

Ta uvodna predstavitev našega sogovornika je pomembna tudi zato, ker je v javnosti pogosto ustvarjen vtis, da se s pravicami živali ukvarjajo ljudje, ki da jim je to modna muha ali pa trenutno preganjanje dolgčasa. Pa še zdaleč ni tako. Samo Curk ob svojem delovanju naleti na prizore, ki so polni bolečine, strahu, stresa, nepredstavljivega trpljenja. Včasih kaj od tega pride tudi v javnost, če se spomnimo posnetkov baterijske reje kokoši v prenatrpanih kletkah, ki so hodile po razpadajočih truplih drugih kokoši, ali pa posnetkov, kako male pujske na živo kastrirajo. Eno izmed vprašanj je bilo, kako pravzaprav prenaša to, da se kar naprej sooča s tako žalostnimi in grozljivimi prizori trpljenja živih bitij, inteligentnih, ki čutijo enako kot čuti človek. Navadiš se, pravi. Podobe se ponavljajo, je pa res, pravi, da se včasih zgodi, da vidiš še kaj novega, še kaj hujšega, nekaj, kar te znova pretrese do kosti. Primeri so, pripoveduje, tudi v klavnicah, tam zaposleni delajo pač svoj poklic, koljejo, iz dneva v dan, potem pa nekega dne, ko bi morali zaklati še enega telička, se zlomijo, ne morejo več.

Samo Curk FOTO: Aljoša Kravanja

Nihče ne bo vzel s krožnikov pršuta in zrezkov

Pa ne gre za to, da bi želeli ljudi prepričevati, naj ne jedo mesa. Samo Curk je sicer vegan, to je njegova osebna etična odločitev, ampak pomembno bi bilo, da bi ljudje razumeli, da jim nihče ne bi vzel zrezkov in pršuta, tudi če bi se pogoji za živali v mesni industriji izboljšali. Skoraj milijon in pol ljudi v Evropi je podpisalo peticijo za odpravo kletk, ne samo pri kokoših, prašiči so tudi ponekod v železnih kletkah, kjer se ne morejo skorajda niti premakniti. Glavni razlog takšnega ravnanja z živalmi je povsem ekonomski, za dobiček gre. Pri tem ni empatije, ni sočutja. Kako razumeti, da smo ljudje tako neizmerno ljubeči in skrbimo, vsaj v veliki meri, za svoje domače ljubljenčke, pse, mačke, za druge živali, ki so prav tako inteligentne, pa nam ni mar? Drži pa, poudari Curk, da tudi za pse in mačke nismo od nekdaj tako lepo skrbeli. Gre za razvoj zavedanja in ozaveščanja. Zato je tako pomembna vloga javnosti, potrošnikov. Ni naključje, da, denimo, v trgovinah vidimo vedno več jajc proste reje. Ni tudi naključje, denimo, da je pred kratkim Poljska odpravila rejo živali za krzno, druga največja proizvajalka krzna na svetu doslej. Tudi to je ekonomska odločitev, ker se krzno ne prodaja več množično. Eden izmed pomembnih načinov bi bil, da bi meso označevali, kako je pridelano. Društvo je tudi prav zdaj v zelo pomembnem projektu, da bi dejansko javne ustanove uporabljale meso, za katerega se ve, od kod je, kako so bile živali vzrejene. Na videz majhni, ampak izjemno pomembni koraki.

Največ pridelkov z naših njiv gre živalim

Ves sistem je sicer naravnan tako, torej kmetijska politika Evropske unije, da gre ogromno denarja velikim pridelovalcem, ogromno subvencij gre za živinorejo, perutninarstvo. Nekoliko absurdno je, da na naših poljih pridelujemo največ za hrano živine. Pri mesu smo stoodstotno samooskrbni, zato pa pri zelenjavi, sadju le okoli 30-odstotno.

Samo Curk FOTO: Aljoša Kravanja

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