Zablujena generacija ob 30-letnici: Vsaka generacija je po svoje zablujena

Ljubljana, 03. 11. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 1 uro

Klavdija Zver
Zablujena generacija je glasbeno pot začela pred tremi desetletji, kljub temu da niso najbolj navdušeni nad velikimi praznovanji, pa bodo 30-letnico obeležili na veliko s koncertom, ki je že več mesecev vnaprej razprodan. To je zagotovo pokazatelj, da so še vedno aktualni in kljub temu da že nekaj let niso izdali nove glasbe, uživajo podporo svojih oboževalcev.

Zgodba idrijske skupine Zablujena generacija se je začela pred nekaj več kot 30 leti, ko so se nadobudni mladeniči zbrali v sobi Ramonovega in Hansonovega starejšega brata, z akustičnimi kitarami, brez znanja igranja instrumenta, brez ojačevalcev in tako, da je moral biti bobnar zaprt v drugi sobi, da je lahko dajal ritem akustični kitari. Čas je prinesel svoje, fantje so se učili igranja, kupili opremo in napisali uspešnice, kot so Pobegli vlak, Sonce nabija, Superboy in Kdo hoče plesati z menoj, ki so jih trdno zasidrale na slovenski glasbeni sceni.

Že na začetku so izbrali punk, kot sta povedala pevec Primož Alič in basist Hanson, pa ima prav ta žanr nek čar, ki omogoča tudi tistim, ki niso zelo dobri na svojih glasbilih, da se glasbeno in umetniško izražajo. Kot pravita, jima je blizu tudi punk kultura, predvsem to, da razmišljata s svojo glavo in ne nasedata populizmu, prav zato pa bo punk vedno živ, tudi če se včasih zdi, da je malo potihnil. So pa eden redkih slovenskih punk bendov, ki so ves čas ustvarjali v slovenščini, Primož pa nam je povedal: "Meni je slovenščina zanimiva, ker je po svoje težka za pisanje tekstov, ker hitro zapadeš v to, da so lahko teksti osladni, mogoče pa tudi preveč resni in težko dobiš sočno izvedbo neke zamisli o tem, o čemer pišeš."

Kljub temu da so izdali šest albumov, pa to za obdobje 30 let ni ravno veliko, a oboževalci bodo morda že kaj kmalu lahko ponovno uživali v njihovi novi glasbi, saj bi nova plošča lahko izšla že v letu 2026. "Je še ogromno dela, da se stvari dokončajo in posnamejo, kot je treba, in ja, lahko se zgodi, da odteče čas," pa se s točnimi napovedmi noče zaleteti pevec.

Zadnja leta pa so prinesla še eno težko prelomnico, ko so se morali posloviti od dolgoletnega člana Ramona. Čeprav so takrat razmišljali, da bi se njihova glasbena pot zaključila, pa so čutili, da se mu morajo vsaj še enkrat pokloniti s koncertom, ki pa je dokazal, da je prav nadaljevanje zgodbe Zablujene generacije pravi način, da ohranjajo spomin nanj živ.

O tem, kako so se ujeli z novim članom, kaj pripravljajo za svoje oboževalce na razprodanem koncertu in zakaj ne marajo praznovanja obletnic, pa v POPKASTU.

