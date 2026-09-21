Zapustila je Slovenijo in se preselila v Afriko: Hrana ni težava, pogosto so v ozadju čustva

Iz Slovenije v Afriko, iz novinarstva v svet osebne preobrazbe: Špela Vehar o simptomih, otroštvu in življenju v naravi

Špela Vehar, ki jo poznamo kot svetovalko za zdrav življenjski slog in osebno rast, je bila gostja POPkasta tik pred vrnitvijo v Tanzanijo, kjer živi z družino. V iskrenem pogovoru je spregovorila o svoji življenjski poti, zdravstvenih težavah, ki so jo usmerile v raziskovanje prehrane in čustev, ter o prepričanju, da se številni odgovori skrivajo globlje, kot si mislimo.

"Velikokrat ljudje iščejo rešitev zgolj v dietah in pravilih prehranjevanja, vendar je pomembno razumeti, kaj se v resnici dogaja v ozadju,je poudarila". Prepričana je, da mora biti pristop k spremembam celosten, saj telo, um in čustva delujejo kot povezana celota.

Hrana ni vedno težava, pogosto je le simptom

V pogovoru je večkrat poudarila, da ljudje pogosto iščemo rešitve na napačnih mestih. Po njenem mnenju prenajedanje, hrepenenje po sladkarijah ali različnih stimulacijah niso vedno povezani zgolj s pomanjkanjem discipline. "Če vsak večer potrebujemo čokolado, Netflix ali telefon, je mogoče dobro raziskati, pred čim pravzaprav bežimo," pravi. Ob tem opozarja, da sodobni način življenja ponuja ogromno hitrih užitkov, zaradi katerih se lažje izognemo soočanju s sabo. Po njenem mnenju se ljudje pogosto oddaljimo od svojega telesa in njegovih sporočil.

Simptomi kot opozorilni znaki

Ena od osrednjih tem pogovora je bila povezava med telesom in čustvi. Veharjeva verjame, da številni telesni simptomi niso naključni. "Vsak simptom na telesu je lahko neka informacija. Telo nam nenehno sporoča, kje smo šli proti sebi, kje svojih občutkov nismo izrazili ali kje nismo postavili meja," meni. Pri tem se sklicuje tudi na avtorje in strokovnjake, ki raziskujejo vpliv stresa, travm in čustvenih vzorcev na zdravje. Ljudem svetuje, naj se bolj opazujejo, poslušajo svoje telo ter iskreno razmišljajo o odnosih in situacijah, ki jim jemljejo energijo.

Materinstvo jo je naučilo še večje pozornosti

Poseben del pogovora je namenila tudi materinstvu. S partnerjem in sinom živi v Tanzaniji, kjer otroka vzgajata v tesnejšem stiku z naravo. Pravi, da se pri vzgoji trudi otroka obravnavati spoštljivo in ga poslušati tudi takrat, ko izraža nestrinjanje ali potrebe. "Ko reče, da je sit, ga ne silim jesti naprej. Nočem, da bi se naučil ignorirati svoje telo zaradi ugajanja drugim," pojasnjuje. Velik pomen pripisuje tudi igri v naravi, svobodi gibanja in manjši izpostavljenosti ekranom ter procesirani hrani.

Sanja o lastni skupnosti

Njena dolgoročna vizija sega še dlje od osebnega življenja v Afriki. Želi si ustvariti skupnost ljudi, ki bi živeli bolj povezano z naravo in drug z drugim. Predstavlja si večje območje, kjer bi imele družine svoje posesti, obenem pa bi si delile znanje, izkušnje in medsebojno pomoč. "Želim pokazati, da obstaja tudi drugačen način življenja. Tak, kjer človek ni ločen od narave, ampak njen del." "Več se ukvarjajte s sabo" Za konec je gledalcem in poslušalcem namenila preprosto, a po njenem mnenju ključno sporočilo: