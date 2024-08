Pogačarjev NE olimpijskim igram je bil šok!

Prihodnost kolesarske ekipe Bahrain Victorious, začetek Dirke po Španiji in možnosti Primoža Rogliča za (četrto) zmago in kaj smo se naučili v primeru Tadeja Pogačarja, ki je v zadnjem hipu odpovedal nastop na olimpijskih igrah. To so teme, ki smo jih v najnovejšem POPkastu predebatirali s šefom te arabske profesionalne kolesarske ekipe Milanom Erženom.

Generalni direktor kolesarske ekipe svetovne serije Bahrain Victorious Milan Eržen pospešeno sestavlja ekipo za novo tekmovalno leto. Ne bodo okrepili le kolesarske zasedbe, ampak tudi strokovni štab. Rod Ellingworth se vrača v zasedbo iz vrst mogočnega Ineos Grenadiersa, z obetavnim Francozom Lennyjem Martinezom verjamejo, da lahko v prihodnjih sezonah znova posežejo v boj za najvišja mesta na dirki vseh dirk – Tour de Franceu. Priznava, da v letošnji sezoni niso imeli tako mogočne zasedbe, a prepričan je, da delajo korake v pravo smer, kot ekipa v konkurenci 'the rest of the best' pa so pripravili teren za enakovreden boj z najboljšimi.

"Rod je moj dolgoletni prijatelj, veliko smo se od njega naučili, a tudi sam je v pogovorih priznal, da se je on v preteklosti veliko naučil od nas. Njegova naloga bo približati nas najboljšim na tritedenskih dirkah, sploh na Touru. Tudi pri prestopu Lennyja je bil zelo aktiven in vesel sem, da bomo sodelovali," je v POPkastu okrepitve komentiral Eržen, ki je izjemno ponosen, da so se odločili za t. i. razvojno ekipo, v kateri vzgajajo nove kolesarje za raven svetovne serije.



Med drugim je skozi proces šel tudi njegov sin Žak, ki bo v letu 2025 dirkal pod okriljem Bahrain Victoriousa: "Vesel sem, da je z delom, predanostjo in osredotočenostjo na naloge dokazal, da je pripravljen za naslednji korak. Predvsem pa je spoznal, da talent ni več dovolj za dirkanje na tej ravni. Vsi pravijo, da je to naravna pot, da poskrbiš za sina, da mu zagotoviš mesto v ekipi. Ni ravno tako. Jaz sem se v njegovem primeru umaknil iz vseh operacij, z veseljem mu pomagam, ko to želi, ko govorimo o procesu treninga, pomoči, ki jo potrebuje. Po drugi strani pa mi naj nekdo pove, kako bi bilo videti, da bi mi vabili k sebi talente, obetavne mlade kolesarje, drugim pa bi prepustil, da sin dirka nekje drugje?"

Slovenci lahko postavijo nov mejnik Potem ko je Tadej Pogačar zmagal v generalni razvrstitvi Dirke po Italiji in Dirke po Franciji se utegne zgoditi v primeru uspeha Primoža Rogliča na Vuelti, da bi Slovenci imeli zmagovalca vseh tritedenskih preizkušenj sezone. To je nekaj, kar sanjajo velesile, kot so Francija, Belgija, Nizozemska. "To bi bilo res nekaj izjemnega, za Slovenijo, za slovensko kolesarstvo. Ne vem pa, če znamo mi to v Sloveniji izkoristiti. To je največji problem, ki ga vidim, in upam, da se bo na tem področju kaj premaknilo," razmišlja Novomeščan in dodaja: "Primož je nedvomno izjemen borec in bo skupaj z ekipo dal vse od sebe, da ponovi dobre rezultate."

Primož Roglič FOTO: Profimedia icon-expand

Boli ga odnos, ki ga kaže odbor za cestno kolesarstvo "Ni izgubilo slovensko kolesarstvo, izgubil je slovenski šport, slovenska promocija, kajti nedvomno, da je Tadej Pogačar najboljši kolesar na svetu, da bi bil zagotovo med 10 najbolj priljubljenimi športniki na svetu. Brez dvoma se primerja z Novakom Đokovićem, košarkarji lige NBA in podobno in se mi zdi, da tu je bila največja izguba," je posledice odpovedi nastopa Tadeja Pogačarja na OI komentiral Eržen in podkrepil tezo: "Naj vam povem zgodbo iz Toura. Na zadnji etapi v Nici sem bil približno kilometer pred ciljem, ko je prihajal Pogačar, pa je množica skandirala "Pogi, Pogi". V vseh teh letih nisem videl, da bi ljudje tako navijali za enega kolesarja, ki ni Francoz. Njega so vse nacije posvojile zaradi načina dirkanja, preprostega karakterja, načina, kako pritegne ljudi ... On ni le najboljši kolesar na svetu, ampak tudi najboljši promotor kolesarstva na svetu."